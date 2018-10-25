"Несподіваний сюрприз: "Орел і Решка" покажуть, як побували у Північній Кореї

Колаж (РБК-Україна)

"Орел і Решка" - перша телепрограма, якій вдалося побувати в самій закритій країні світу

Український ТБ-канал "Інтер" вирішив порадувати глядачів несподіваним сюрпризом. На цих вихідних, у неділю, четвертого листопада, в 11 годин покажуть несподіваний випуск мега популярної тревел-програми "Орел і Решка", в якому Анастасія Ивлеева і Овсій Ковальов вирушили в саму закриту країну світу КНДР. До цього жодному телевізійному проекту не вдавалося потрапити на територію Північної Кореї. Про це повідомляє "Страна" з посиланням на слова прес-служби каналу "Інтер".

За сім років сущетвования "Орла і Решки" команда проводила зйомки майже у всіх куточка, але досі є місця, де ще жодного разу не пiдкидували монетку. Одне з них - Корейська Народно-Демократична Республіка. Продюсери багаторазово намагалися домовитися про дозвіл на зйомки з владою КНДР, нарешті їм це вдалося. На початку лiта в цьому роцi дозвiл був отриманий.

"Ми розуміли всю покладену на нас відповідальність: стати першим в світі розважальним шоу, яке знімає на території КНДР", - розповіла генпродюсер телепрограми Олена Сінельникова.

"Хотілося показати країну такою, якою її може побачити звичайний турист. А зробити це в КНДР, повірте, не просто. Мені вже цікаво дізнатися, якими будуть відгуки глядачів про цьому випуску. Адже він буде дуже незвичайним і нестандартним. Після виходу програми на телеекрани, думаю, ми організуємо онлайн-зустріч з глядачами і обговоримо всі цікаві моменти історії, які так і не потрапили в кадр", - поділилася Синельникова.

Фото: "Орел і Решка" в КНДР (inter.ua)

У столиці КНДР, Пхеньян, було вирішено відправити команду "Перезавантаження" Настя Ивлеева і Овсій Ковальов.

За словами Євсея КНДР - одна з найбільш колоритних країн, у яких він був.

"По дорозі з аеропорту побачив, як піонери запускають на майданчику повітряного змія. В той момент я зрозумів, що люди, з якими я коли-небудь обговорював КНДР, взагалі не мають уявлення, що там відбувається насправді. Для мене, як людини, не застало Радянський Союз, комсомол, партію, порядки і черги, - це екранізація якихось історичних книг. А ось старші хлопці з команди "Орла і решки" запевняють, що точно так само було і у нас 40 років тому", - розповів свої враження телеведучий.

На думку головного режисера "Орла і Решки", іншої такої країни зараз немає.

"Тільки вдумайтеся: там не знають, хто такий Майкл Джексон або група "Бітлз". Не кажучи про те, що місцеві жителі не бачили фільмів "Титанік" і "Аватар". Уявляєте, до якої міри у них інше мислення! Думки і почуття, які у тебе виникають там, відчути неможливо ні в одній іншій країні світу", - щиро дивувався режисер Євген Синельников.

Цікаво, що заради зйомок у Північній Кореї "Орлу і Решцi" довелося тимчасово поміняти головні правила проекту. Бюджет "бідного" мандрівника було збільшено з 100 до 208 доларів: саме стільки коштує найдешевша путівка в Північну Корею, без якої неможливо подорожувати по цій країні.

"Ажіотаж навколо КНДР присутній в усьому світі, і мені, безумовно, було цікаво потрапити туди і побачити все своїми очима", - говорить ведуча Настя Ивлеева.

Настю в свою чергу здивували нескінченні заборони. Там не можна просто так вільно ходити по вулицях. За її словами, ситуація може бути зміниться років через десять – не раніше.

"Але зараз ми застали Північну Корею саме такий: наполовину таємничою. Ми бачимо лише те, що нам показують", - сказала телеведуча.

Раніше ми писали про те, що Никитюк згадала про незручної ситуації на "Орлі і Решке".

До цього був названий новий ведучий шоу "Орел і Решка".

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що розкрито ім'я нової провідної Орла і Решки.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)