ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Не розумію суддів": у мережі обговорюють вихід Сенічкіна і Цибульської з Танців з зірками

Lite » ТВ-шоу 22.10.2018 - 09:51
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі засмучені вигіном улюбленців

За підсумками голосування проект "Танці з зірками" залишили Руслан Сенічкін та Цибульська Яна, які здивували своїх фанатів пристрасним пасадоблем в останньому ефірі. Користувачі Instagram неоднозачно сприйняли вихід пари.

"За рішенням суддівської трійки сьогодні шоу залишають @ruslan_senichkin і @tsybulskayana. Друзі, підтримайте пару теплими словами в коментарях", - написано в пості під знімком.

&quot;Не розумію суддів&quot;: у мережі обговорюють вихід Сенічкіна і Цибульської з Танців з зіркамиФото: (instagram.com/tanci1plus1)

Шанувальники були обурені таким рішенням суддів, стверджуючи, що на проекті залишилися кандидати і гірше. Також фанати підтримали своїх улюбленців:

"Все одно молодці! А те, що вибули, ну нічого страшного, треба ж Цибульській й медовий місяць провести, а не на тренуваннях пропадати";

"Руслан, я за тебе голосувала. Не розумію суддів";

"Дуже шкода";

"Яка класна пара";

"Ви великі молодці. Мені дуже сподобався ваш танець! Під час нього дух перехоплювало!";

"Я думала, що Сенічкін побуде хоча б до півфіналу";

"Рішення суддів було несправедливим, Леся і Денис станцювали гірше Руслана. Взагалі люблю Лесю, як людину, але вона реально налажала. Руслан гідно закінчив свій шлях на проекті";

&quot;Не розумію суддів&quot;: у мережі обговорюють вихід Сенічкіна і Цибульської з Танців з зірками

Скріншот коментарів: (instagram.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що 21 жовтня показали дев'ятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018.

Ми писали, яка пара покинула шоу Танці з зірками 2018 у дев'ятому ефірі.

А також про те, як пройшов восьмий випуск шоу Танці з зірками 2018.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (відео: STYLER.rbc.ua)

 

Новини України Танці з зіркамиРуслан СеничкинЯна Цибульская Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся