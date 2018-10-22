"Не розумію суддів": у мережі обговорюють вихід Сенічкіна і Цибульської з Танців з зірками

Фото: Колаж РБК-Україна

Користувачі засмучені вигіном улюбленців

За підсумками голосування проект "Танці з зірками" залишили Руслан Сенічкін та Цибульська Яна, які здивували своїх фанатів пристрасним пасадоблем в останньому ефірі. Користувачі Instagram неоднозачно сприйняли вихід пари.

"За рішенням суддівської трійки сьогодні шоу залишають @ruslan_senichkin і @tsybulskayana. Друзі, підтримайте пару теплими словами в коментарях", - написано в пості під знімком.

Фото: (instagram.com/tanci1plus1)

Шанувальники були обурені таким рішенням суддів, стверджуючи, що на проекті залишилися кандидати і гірше. Також фанати підтримали своїх улюбленців:

"Все одно молодці! А те, що вибули, ну нічого страшного, треба ж Цибульській й медовий місяць провести, а не на тренуваннях пропадати";

"Руслан, я за тебе голосувала. Не розумію суддів";

"Дуже шкода";

"Яка класна пара";

"Ви великі молодці. Мені дуже сподобався ваш танець! Під час нього дух перехоплювало!";

"Я думала, що Сенічкін побуде хоча б до півфіналу";

"Рішення суддів було несправедливим, Леся і Денис станцювали гірше Руслана. Взагалі люблю Лесю, як людину, але вона реально налажала. Руслан гідно закінчив свій шлях на проекті";

Скріншот коментарів: (instagram.com/tanci1plus1)

Нагадаємо, що 21 жовтня показали дев'ятий прямий ефір проекту Танці з зірками 2018.

Ми писали, яка пара покинула шоу Танці з зірками 2018 у дев'ятому ефірі.

А також про те, як пройшов восьмий випуск шоу Танці з зірками 2018.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (відео: STYLER.rbc.ua)