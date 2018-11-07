Названа переможниця проекту Модель XL: фото пишної красуні

Відео: переможниця проекту Модель XL Наталка Петрик в Сніданку з 1+1 (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Стала відома переможниця другого сезону проекту Модель XL, фінал якого відбувся 6 листопада. Нею стала 23-річна Наталія Петрик зі Львова.

В 10 випуску фіналістки Наталія Петрик, Ганна Логвінова та Ірина Віршик позували на конях у воді, відвідали офіс журналу Elle, де їх чекала співбесіда з Сонею Забугою, і взяли участь у показі Андре Тана в рамках Ukrainian Fashion Week.

У підсумку судді проекту - Катерина Осадча, Тетяна Мацкевич, Андре Тан і Богдан Юсипчук - віддали перевагу Наталці.

Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Дівчина виграла професійну фотосесію в Парижі, а також прикрасить обкладинку Elle і стане обличчям нової колекції весна-літо 2019 A. Tan plus.

"У мене було передчуття, що перемога вислизне з моїх рук, — коментує Наталія Петрик. — Але коли Андре Тан озвучив моє ім'я і полетіло конфетті, залунали оплески, дівчата вибігли мене обіймати, я кілька хвилин не могла усвідомити, що ж сталося. Ніколи не бачила, щоб батьки настільки щиро раділи. Це неможливо було ні з чим порівняти, такі емоції бувають кілька разів у житті, і спогад про це фінальному вечорі ще довго буде давати мені натхнення".

Фото: фіналістки Модель XL (instagram.com/modelxl1plus1)

Фото: Наталія Петрик (instagram.com/modelxl1plus1)

За словами Наталі, вона йшла на проект для того, щоб кинути виклик самій собі і зуміти показати себе справжню: щиру, емоційну і раниму. За освітою вона – юрист, але вступати на юридичний було бажанням батьків.

Фото: Наталка Петрик та судді Модель XL (прес-служба 1+1)

Великою перевагою на проекті стало те, що Наталя володіє 7 мовами і завжди додає креатив в знімальний процес.

Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Один з членів журі Андре Тан привітав дівчину на своїй сторінці в Instagram, поділившись спільним фото з нею і Катею Осадчою.

Фото: Андре Тан, Наталка Петрик і Катя Осадча (instagram.com/andre_tan_official)

"Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець!!! Сьогодні вночі країна дізналася ім'я переможця другого сезону @modelxl1plus1, нею стала @nataliapetryk #наталкапетрик .Мої вітання всім учасницям: на цьому проекті ви попрощалися з усіма своїми страхами світу, ви пройшли вогонь і воду, але найголовніше, що це тільки квіточки то що вас чекає в реальному житті модельного бізнесу !!! Моя Порада всім учасницям: завжди бути особливою "персоналіті", щоб хто не говорив, вірити в себе (ідіотів багато по шляху знайдеться ) і працювати,працювати, працювати!!! А Наталі буде ще складніше, в найближчі півроку всі будуть говорити, що вона не гідна перемоги, що її тато всіх купив але найпростіше обговорювати всіх, а от самі забудьте про всі умовності і прийди на кастинг 3-го сезону @modelxl1plus1 !!! З нетерпінням чекаю #наталкаПетрик на обкладинці @elle_ukraine ,зйомка якої пройшла в Парижі", - написав відомий дизайнер.

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Відео: РБК-Україна