Модель XL: 2 сезон 10 выпуск смотреть онлайн

Во вторник,6 ноября на телеканале 1+1 зрители увидят десятый выпуск революционного проекта Модель XL.

Смотреть 2 сезон 10 выпуск шоу Модель XL на Lite РБК-Україна.

В прошлом выпуске шоу шесть участниц должны были пройти четыре испытания для того, чтобы попасть в финал и получить главный приз - фотосессию в Париже и обложку глянцевого журнала Elle. Победительница также станет лицом новой коллекции весна-лето 2019 A.Tan plus. После каждого соревнования одна из девушек вынуждена покинуть проект по решению судей и приглашенных экспертов.

Во время первого испытания участницам нужно было забыть обо всех своих комплексах и принять участие в фотосессии "ню", чтобы получить главный приз конкурса - стать лицом линейки духов украинской певицы Наталки Карпы. Звезда вместе с Андре Таном оценивала результат работы девушек и определила победительницу, которая получила контракт с брендом ароматов певицы Natalka by Karpa.

Еще одним соревнованием полуфинала стало "дефиле нон-стоп", во время которого пышным красавицам пришлось за ограниченное время продемонстрировать на движущемся эскалаторе, пятьдесят модных образов от популярных дизайнеров.

Условия конкурса судья проекта Татьяна Мацкевич максимально приблизила к реальным показам, чтобы девушки смогли почувствовать себя профессиональными моделями. За ограниченное время не все девушки успевали полностью переодеваться, демонстрируя все новые модные образы, что не на шутку разозлило популярную модель.

Во время следующего испытания пышным красавицам пришлось сняться в фотосессии с различными опасными животными: ядовитой жабой, хамелеоном, змеями и пауком-птицеедом.

Напомним, ранее мы публиковали 9 выпуск 2 сезона шоу Модель XL.