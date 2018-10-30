Модель XL: 2 сезон 9 выпуск смотреть онлайн

Во вторник, 30 октября на телеканале 1+1 зрители увидят девятый выпуск революционного проекта Модель XL.

Смотреть 2 сезон 9 выпуск шоу Модель XL на Lite РБК-Україна.

В прошлом выпуске девушки учились искусству обольщения под наблюдением строгого жюри Татьяны Мацкевич, Андре Тана и Богдана Юсипчука.

Именно во время этого выпуска стало ясно, кто из конкурсанток попал в полуфинал проекта и стал еще на шаг ближе к главному призу - победе в проекте, фотосессии в Париже и обложке украинского глянцевого журнала Elle.

В течение недели испытаний девушкам нужно было завоевать внимание своих партнеров по съемочной площадке тремя различными способами: сначала - только взглядом, не касаясь мужчины, во время следующего конкурса - поцелуем и в конце - горячим дефиле в нижнем белье.

Напомним, ранее мы публиковали 8 выпуск 2 сезона шоу Модель XL.