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Модель XL: 2 сезон 9 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 30.10.2018 - 11:07

У вівторок, 30 жовтня на телеканалі 1+1 глядачі побачать дев'ятий випуск революційного проекту Модель XL.

Дивитися 2 сезон 9 випуск шоу Модель XL на Lite РБК-Україна.

У минулому випуску дівчата вчилися мистецтву зваблювання під наглядом суворого журі Тетяни Мацкевич, Андре Тана та Богдана Юсипчука.

Саме під час цього випуску стало ясно, хто з конкурсанток потрапив у півфінал проекту і став ще на крок ближче до головного призу - перемозі у проекті, фотосесії в Парижі і обкладинці українського глянцевого журналу Elle.

протягом тижня випробувань дівчатам потрібно було завоювати увагу своїх партнерів по знімальному майданчику трьома різними способами: спочатку - тільки поглядом, не торкаючись чоловіки, під час наступного конкурсу - поцілунком і в кінці - гарячим дефіле в нижній білизні.

Нагадаємо, раніше ми публікували 8 випуск 2 сезону шоу Модель XL.

Новини України модель XLшоуАндре ТанКатя Осадча
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