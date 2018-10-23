Модель XL: 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн

Во вторник, 23 октября на телеканале 1+1 зрители увидят восьмой выпуск революционного проекта Модель XL, в котором девушки буду учиться искусству обольщения под наблюдением строгого жюри Татьяны Мацкевич, Андре Тана и Богдана Юсипчука.

Смотреть 2 сезон 8 выпуск шоу Модель XL на Lite РБК-Україна.

Именно во время этого выпуска станет ясно, кто из конкурсанток попадет в полуфинал проекта и станет еще на шаг ближе к главному призу - победы в проекте, фотосессии в Париже и обложки украинского глянцевого журнала Elle.

В течение недели испытаний девушкам нужно будет завоевать внимание своих партнеров по съемочной площадке тремя различными способами: сначала - только взглядом, не касаясь мужчины, во время следующего конкурса - поцелуем и в конце - горячим дефиле в нижнем белье.

Кадр из шоу Модель XL. Фото: Пресс-служба 1+1

Так, во время одного из конкурсных дней компанию пышным красавицам составит популярный ведущий утренней программы Сніданок з 1+1 Егор Гордеев, который сыграет роль шпиона, а девушки будут фатальными красавицами. Девушкам необходимо будет соблазнить ведущего только взглядом и своей энергетикой, как в популярном фильме об агенте 007. Кроме того, девушки будут бороться за рекламный контракт с брендом женских чулков. Но как оказалось, уже с первым испытанием конкурсанткам будет сложно справиться. Татьяна Мацкевич отметила, что граница между соблазном и пошлостью очень тонка, и каждая женщина должна научиться не пересекать ее, но не всем пышным красавицам это удастся.

Кадр из шоу Модель XL. Фото: Пресс-служба 1+1

Еще одно испытание заставит девушек забыть о своих комплексах, ведь на этот раз им придется во время съемок рекламного ролика губной помады поцеловать незнакомца. Андре Тан, который присутствовал на испытании и помогал девушкам комфортней чувствовать себя в новой роли, был огорчен из-за результата их работы, ведь некоторые из красавиц отказались выполнять условия конкурса.

Кадр из шоу Модель XL. Фото: Пресс-служба 1+1

Последним соревнованием недели станет обольстительное дефиле в нижнем белье в пожарной части. Кроме судей проекта, показ участниц будет оценивать певица Анна Добрыднева, украинский дизайнер Серж Смолин и пожарники.

Анна Добрыднева. Фото: Пресс-служба 1+1

Серж Смолин. Фото: Пресс-служба 1+1

Именно они, при появлении девушек на подиуме, будут поднимать таблички и оценивать дефиле каждой из них. И конкурсантка, которая получит наибольшее количество баллов от зрителей, станет победительницей соревнования.

Напомним, ранее мы публиковали 7 выпуск 2 сезона шоу Модель XL.