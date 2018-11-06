Модель XL: 2 сезон випуск 10 дивитись онлайн

У вівторок,6 листопада на телеканалі 1+1 глядачі побачать десятий випуск революційного проекту Модель XL.

Дивитися 2 сезон 10 випуск шоу Модель XL на Lite РБК-Україна.

У минулому випуску шоу шість учасниць повинні були пройти чотири випробування для того, щоб потрапити у фінал і отримати головний приз - фотосесію в Парижі і обкладинку глянсового журналу Elle. Переможниця також стане обличчям нової колекції весна-літо 2019 A. Tan plus. Після кожного змагання одна з дівчат змушена покинути проект за рішенням суддів та запрошених експертів.

Під час першого випробування учасницям потрібно було забути про всі свої комплекси і прийняти участь у фотосесії "ню", щоб отримати головний приз конкурсу - стати обличчям лінійки духів української співачки Наталки Карпи. Зірка разом із Андре Таном оцінювала результат роботи дівчат і визначила переможницю, яка отримала контракт з брендом ароматів співачки Natalka by Karpa.

Ще одним змаганням півфіналу стало "дефіле нон-стоп", під час якого пишним красуням довелося за обмежений час продемонструвати на рухомому ескалаторі, п'ятдесят модних образів від популярних дизайнерів.

Умови конкурсу суддя проекту Тетяна Мацкевич максимально наблизила до реальних показів, щоб дівчата змогли відчути себе професійними моделями. За обмежений час не всі дівчата встигали повністю переодягатися, демонструючи всі нові модні образи, що не на жарт розлютило популярну модель.

Під час наступного випробування пишним красуням довелося знятися у фотосесії з різними небезпечними тваринами: отруйної жабою, хамелеоном, зміями і павуком-птицеедом.

Нагадаємо, раніше ми публікували 9 випуск 2 сезону шоу Модель XL.