МастерШеф: 8 сезон 34 выпуск смотреть онлайн

В среду, 19 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 34 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 34 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Во вчерашнем выпуске МастерШеф на канале СТБ финалисты боролись со своими страхами, а также показывали, чему научились на проекте. В итоге, их осталось всего три человека: Сержик, Анжела и Ваня.

В сегодняшнем выпуске МастерШеф шоу покинет еще один участник. И кто это будет, решат 6 легендарных шеф-поваров Украины. Финалисты должны самостоятельно разработать и приготовить сеты из блюд, и с их помощью покорить сердца профессионалов.

Участник шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Но в этот раз участники не будут использовать неограниченные запасы продуктов. Это уже не уровень финалистов, как говорит Эктор Хименес-Браво. Участникам выделят стартовый капитал в размере 750 гривен, и ингредиенты для своих блюд им придется покупать самостоятельно.

Участник шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

За тот набор блюд, что Эктор Хименес-Браво примет у участников, им заплатят с наценкой в 70%. И уже на заработанные деньги они будут покупать продукты для того, чтобы кормить шеф-поваров.

Более того, за всем происходящим на кухне, гости будут наблюдать на своих экранах. А значит, смогут визуально оценить их технику работы, и, возможно, увидеть все недочеты.

Участница шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Кого оценят шеф-повара, а кто покинет шоу прямо перед суперфиналом, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 33 выпуск МастерШеф 8.