ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

МастерШеф: 8 сезон 34 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 19.12.2018 - 16:07

В среду, 19 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 34 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 34 выпуск можно на Lite РБК-Україна. 

Во вчерашнем выпуске МастерШеф на канале СТБ финалисты боролись со своими страхами, а также показывали, чему научились на проекте. В итоге, их осталось всего три человека: Сержик, Анжела и Ваня.

В сегодняшнем выпуске МастерШеф шоу покинет еще один участник. И кто это будет, решат 6 легендарных шеф-поваров Украины. Финалисты должны самостоятельно разработать и приготовить сеты из блюд, и с их помощью покорить сердца профессионалов.

МастерШеф: 8 сезон 34 выпуск смотреть онлайн

Участник шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Но в этот раз участники не будут использовать неограниченные запасы продуктов. Это уже не уровень финалистов, как говорит Эктор Хименес-Браво. Участникам выделят стартовый капитал в размере 750 гривен, и  ингредиенты для своих блюд им придется покупать самостоятельно.

МастерШеф: 8 сезон 34 выпуск смотреть онлайнУчастник шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

За тот набор блюд, что Эктор Хименес-Браво примет у участников, им заплатят с наценкой в 70%. И уже на заработанные деньги они будут покупать продукты для того, чтобы кормить шеф-поваров.

Более того, за всем происходящим на кухне, гости будут наблюдать на своих экранах.  А значит, смогут визуально оценить их технику работы, и, возможно, увидеть все недочеты.

МастерШеф: 8 сезон 34 выпуск смотреть онлайн

Участница шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Кого оценят шеф-повара, а кто покинет шоу прямо перед суперфиналом, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 33 выпуск МастерШеф 8.

МастерШеф: 8 сезон 32 выпуск смотреть онлайн МастерШеф: 8 сезон 31 выпуск смотреть онлайн
Новости Украины МастерШеф
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь