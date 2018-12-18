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МастерШеф: 8 сезон 33 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 18.12.2018 - 14:11

Во вторник, 18 декабря, в эфире канала СТБ выйдет 33 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 33 выпуск можно на Lite РБК-Україна. 

В прошлом выпуске шоу МастерШеф на канале СТБ стала известна пятерка финалистов восьмого сезона. Ими стали Элина Павленко, Иван Миланович, Сержик Файный, Владислав Мицкевич и Анжела Липская.

Хотя финалисты уже прошли невероятный путь, с сегодняшнего дня испытания будут только ужесточаться. Теперь из шоу будут выбывать участники в каждом конкурсе!

В первом конкурсе финалисты найдут на своих столах тот набор продуктов, с которыми они впервые пришли на кастинг. Сержик принес шаурму, Анжела - суп с корнями лопуха и еловыми ветками, Влад - стейк из телятины, Ваня - азиатские дим-самы, а Элина - антрекот с жульеном из корня сельдерея.

МастерШеф: 8 сезон 33 выпуск смотреть онлайнФиналисты шоу МастерШеф 8. Фото: Пресс-служба

Задача финалистов - из этих же ингредиентов приготовить абсолютно новое блюдо. То, которое отразит их рост за долгих 4 месяца на проекте.

А следующее задание будет по-настоящему леденящим душу! Ведь участники встретятся со своими самыми большими страхами на проекте. Для кого-то зловещим окажется “барабан”, который выбирает десерт и основное блюдо, что нужно объединить в одном блюде. У кого-то самый большой страх - определить рецепт по звукам: различить, как чистится рыба или как шипит фритюр.

Кто вылетит из проекта перед суперфиналом, а кто пройдет дальше, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 32 выпуск МастерШеф 8.

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