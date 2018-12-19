МастерШеф: 8 сезон 34 випуск дивитися онлайн

У середу, 19 грудня, в ефірі каналу СТБ вийде 34 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 34 випуск можна на Lite РБК-Україна.

У вчорашньому випуску МастерШеф на каналі СТБ фіналісти боролися зі своїми страхами, а також показували, чого навчилися на проекті. В підсумку, їх залишилося всього три людини: Сержик, Анжела і Ваня.

У сьогоднішньому випуску шоу МастерШеф покине ще один учасник. І хто це буде, вирішать 6 легендарних шеф-кухарів України. Фіналісти повинні самостійно розробити і приготувати сети страв, і з їх допомогою підкорити серця професіоналів.

Учасник шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Але цього разу учасники не будуть використовувати необмежені запаси продуктів. Це вже не рівень фіналістів, як каже Ектор Хіменес-Браво. Учасникам виділять стартовий капітал у розмірі 750 гривень, та інгредієнти для своїх страв їм доведеться купувати самостійно.

Учасник шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

За той набір страв, що Ектор Хіменес-Браво прийме у учасників, їм заплатять з націнкою 70%. І вже на зароблені гроші вони будуть купувати продукти для того, щоб годувати шеф-кухарів.

Більш того, за всім, що відбувається на кухні, гості будуть спостерігати на своїх екранах. А значить, зможуть візуально оцінити їх техніку роботи, і, можливо, побачити всі недоліки.

Учасниця шоу МастерШеф 8. Фото: Прес-служба

Кого оцінять шеф-кухаря, а хто покине шоу прямо перед суперфіналом, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 33 випуск МастерШеф 8.