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МастерШеф: 8 сезон 21 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 06.11.2018 - 14:37

МастерШеф 8 сезон 21 выпуск смотреть онлайн-трансляцию можно на Lite РБК-Україна

Во вторник, 6 ноября, в эфире канала СТБ выйдет 21 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 21 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

Судья шоу МастерШеф на канале СТБ Татьяна Литвинова – коренная одесситка. Она обожает свой родной город за его атмосферу и, конечно, неповторимый одесский юмор. А главным местом в Одессе считает знаменитый рынок "Привоз", который сразу заряжает настроением города.

"Я обожаю рынки, это моя стихия! Конечно, мой самый любимый - это одесский "Привоз". Каждый раз, когда я приезжаю в Одессу, обязательно туда иду за продуктами. Там у меня есть «свои» продавцы, с которыми всегда можно поторговаться, и в качестве их продукции я уверена. На рынках царит свой, особый юмор. В Киеве мне нравится Лукьяновский рынок. Мне кажется, он больше всех похож на "Привоз". Там я уже тоже освоилась, и нашла проверенных продавцов",- говорит судья.

МастерШеф: 8 сезон 21 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

А в сегодняшнем выпуске МастерШеф Татьяна Литвинова соберёт весь свой накопленный опыт, и сама впервые станет продавщицей!

Три команды получат одинаковые суммы денег. Им нужно рассчитать, сколько блюд они смогут приготовить, а значит, сколько продуктов им нужно купить у Татьяны, и сколько денег потратить.

МастерШеф: 8 сезон 21 выпуск смотреть онлайнКадр из шоу МастерШеф. Фото: Пресс-служба СТБ

Если они идеально приготовят все блюда, которые задумали, то они смогут продать их Эктору Хименес-Браво. Если Эктор не примет блюда у команды, то получится, что они зря потратили свои деньги и силы на готовку.

Естественно, победит та команда, что заработает больше всего денег.

Кто станет лучшим бизнесменом, а кого сегодня обхитрит Татьяна Литвинова, увидим в 20:00 на канале СТБ.

Ранее мы публиковали 20 выпуск МастерШеф 8.

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