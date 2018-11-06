ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

МастерШеф: 8 сезон 21 випуск дивитися онлайн

Lite » ТВ-шоу 06.11.2018 - 14:37

МастерШеф 8 сезон 21 випуск дивитися онлайн-трансляцію можна на Lite РБК-Україна

У вівторок, 6 листопада, в ефірі каналу СТБ вийде 21 випуск 8 сезону шоу МастерШеф.

Дивитися МастерШеф 8 сезон 21 випуск можна на Lite РБК-Україна.

Суддя шоу МастерШеф на каналі СТБ Тетяна Литвинова – корінна одеситка. Вона обожнює своє рідне місто за його атмосферу і, звичайно, неповторний одеський гумор. А головним місцем в Одесі вважає знаменитий ринок "Привоз", який відразу заряджає настроєм міста.

"Я обожнюю ринки, це моя стихія! Звичайно, мій улюблений - це одеський "Привоз". Кожен раз, коли я приїжджаю в Одесу, обов'язково туди йду за продуктами. Там у мене є «свої» продавці, з якими завжди можна поторгуватися, і в якості їх продукції я впевнена. На ринках панує свій, особливий гумор. У Києві мені подобається Лук'янівський ринок. Мені здається, він більше схожий на "Привоз". Там я вже теж освоїлася, і знайшла перевірених продавців",- каже суддя.

МастерШеф: 8 сезон 21 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

А в сьогоднішньому випуску МастерШеф Тетяна Литвинова збере весь свій накопичений досвід, і сама вперше стане продавщицею!

Три команди отримають однакові суми грошей. Їм потрібно розрахувати, скільки страв вони зможуть приготувати, а отже, скільки продуктів їм потрібно купити у Тетяни, і скільки грошей витратити.

МастерШеф: 8 сезон 21 випуск дивитися онлайнКадр з шоу МастерШеф. Фото: Прес-служба СТБ

Якщо вони ідеально приготують всі страви, які задумали, то вони зможуть продати їх Ектору Хіменес-Браво. Якщо Ектор не прийме страви у команди, то вийде, що вони даремно витратили свої гроші і сили на підготовку.

Звісно, переможе та команда, що заробить більше всього грошей.

Хто стане кращим бізнесменом, а кого сьогодні обхитрит Тетяна Литвинова, побачимо в 20:00 на каналі СТБ.

До цього ми публікували 20 випуск МастерШеф 8.

Новини України МастерШеф
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся