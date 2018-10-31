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МастерШеф: 8 сезон 20 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 31.10.2018 - 09:56
Судьи шоу МастерШеф 8. Пресс-служба СТБ
Судьи шоу МастерШеф 8. Пресс-служба СТБ

МастерШеф 8 сезон 20 выпуск смотреть онлайн-трансляцию можно на Lite РБК-Україна

В среду, 31 октября, в эфире канала СТБ выйдет 20 выпуск 8 сезона шоу МастерШеф.

Смотреть МастерШеф 8 сезон 20 выпуск можно на Lite РБК-Україна.

 

Шоу МастерШеф на канале СТБ большое внимание уделяет азам кулинарии и классическим рецептам. Участники учат базу и до начала съемок, и во время проекта. 

Как говорит судья проекта Дмитрий Горовенко, знания классики дают повару невероятные возможности. Ведь если ты знаешь, как должно быть, то можешь и экспериментировать, и…  правильно испортить блюдо. 

В прошлом эфире эти умения очень пригодились участникам, ведь в том выпуске МастерШеф был любимый конкурс телезрителей: "Крот". 

В каждой команде был тайный вредитель, крот. Его задача была – незаметно испортить блюдо. В таком случае, крот остался в белом фартуке, а вся его команда надела черный. Если же участники сумели разоблачить вредителя, и сами достойно приготовили блюдо, то черный фартук наденел только крот. 

У обеих команд было одинаковое задание: приготовить большой классический торт "Три шоколада". Это десерт на шоколадном бисквите с тремя муссами из разных видов шоколада. Кондитерское искусство – это внимательная, тонкая и иногда даже ювелирная работа. Тем более с заданием было труднее справиться, раз в команде был  тайный вредитель. 

Ранее мы публиковали 19 выпуск МастерШеф 8.

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