"Лживое шоу": вокруг Х-Фактора разгорелся большой скандал

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Одна из участниц кастинга рассказала, как несправедливо с ней обошлись организаторы

В сети разгорелся скандал по поводу популярного шоу талантов Х-Фактор. Одна из участниц кастинга Таня Брянцева рассказала, что ее вырезали из эфира и выкинули из шоу без объяснения причин. Свою историю девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

Таня Брянцева рассказала, что кастинг, который показывали в субботу, 20 октября в эфире, на самом деле проходил не в Киеве, а в Полтаве.

"Я очень ждала этот субботний выпуск вокального шоу Х-фактор 20.10.18. Потому что, стала частью этого шоу. Но первой ложью было то, что этот кастинг снимали в Полтаве , а не в Киеве, как было на самом деле, а именно, на киностудии Filmua , на Закревского, 22. Мое выступление, по каким-то непонятным мне причинам, вырезали из эфира- это было ложью #2", - написала девушка.

Она сообщила, что во время кастинга от судей она получила 3 "да" и прошла в тренировочный лагерь. Но за неделю до того, как она должна была приехать, ей сообщили, что в дальнейшем шоу она не принимает участие.

"Я прошла в тренировочный лагерь, у меня было 3 Да. Итак, я рассчитывала свое время уделить этому проекту, так как мне сказали явиться 1.07.18 на киностудию им. Довженко. Мы с семьей спланировали лето так, чтобы я могла сниматься, планы были выстроены из приоритета #хфактора. Но за неделю до этой даты мне написали, (даже не позвонили), что продюсеры решили не снимать меня и я больше не принимаю участия в шоу (без причин)! Это было реально нечестно и несправедливо! За моей спиной немало проектов, таких как #голоскраїни , #шанс , международные вокальные конкурсы , но так подло со мной нигде и никогда не поступали. Всегда на этапе предкастинга тебе известно, проходишь ты дальше или нет. И тут без обид. А когда отснята финальная картинка, и ты знаешь, что ты в проекте, такого не было никогда!!!" - рассказала Брянцева.

В конце своего поста Таня Брянцева написала слова благодарности тем, кто ее поддержал, а так же объявила позор организаторам и продюсерам шоу.

"Спасибо огромное, моей группе поддержки - Марта Холод, Boyko Tatiana, Тарас Копыл, Андрей Соколов! Которые были со мной весь день, поддерживали и болели за меня, радовались моей победе и дальнейшем участии в шоу #xfactor. Позор - организаторам и продюсерам, Елена Романенко, Вадим Лисица, которые так неуважительно и бесцеремонно обходятся с талантливыми людьми. Лживое шоу #хфактор , предостерегаю всех желающих и тех, кто верит в честность проекта, лучше смотрите другие шоу", - резюмировала девушка.

Скриншот поста (facebook.com/Таня Брянцева)

Один из организаторов шоу, Вадим Лисица, отреагировал на рассказ девушки и написал, что принимает от нее позор.

"Мне интересно, какова цель Тани? Доказать всем что она что? Или кто? Или она решила таким способом вернуться в проект? Я с радостью принимаю этот позор от нее. Талантливые люди не звонят и не упрашивают по телефону поставить в эфир их выступление пользуясь 10-летним знакомством", - написал Лисица.

Скриншот поста (facebook.com/vadimfoxx)

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Видео: РБК-Украина