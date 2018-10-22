"Брехливе шоу": навколо Х-Фактора розгорівся великий скандал

Колаж РБК-Україна

Одна з учасниць кастингу розповіла, як несправедливо з нею обійшлися організатори

У мережі розгорівся скандал з приводу популярного шоу талантів Х-Фактор. Одна з учасниць кастингу Таня Брянцева розповіла, що її вирізали з ефіру і викинули з шоу без пояснення причин. Свою історію дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Таня Брянцева розповіла, що кастинг, який показували в суботу, 20 жовтня в ефірі, насправді проходив не в Києві, а в Полтаві.

"Я дуже чекала цей суботній випуск вокального шоу Х-Фактор 20.10.18. Тому що, стала частиною цього шоу. Але першою брехнею було те, що цей кастинг знімали в Полтаві , а не в Києві, як було насправді, а саме, на кіностудії Filmua , на Закревського, 22. Мій виступ, з якихось незрозумілих мені причин, вирізали з ефіру - це було брехнею #2", - написала дівчина.

Вона повідомила, що під час кастингу від суддів вона отримала 3 "так" і пройшла в тренувальний табір. Але за тиждень до того, як вона повинна була приїхати, їй повідомили, що надалі в шоу вона не бере участь.

"Я пройшла в тренувальний табір, у мене було 3 Так. Отже, я розраховувала свій час приділити цьому проекту, так як мені сказали з'явитися 1.07.18 на кіностудію ім. Довженка. Ми з сім'єю спланували літо так, щоб я могла зніматися, плани були збудовані з пріоритету #хфактора. Але за тиждень до цієї дати мені написали, (навіть не зателефонували), що продюсери вирішили не знімати мене, і я більше не приймаю участі в шоу (без причин)! Це було реально нечесно і несправедливо! За моєю спиною чимало проектів, таких як #голоскраїни , #шанс , міжнародні вокальні конкурси , але так підло зі мною ніде і ніколи не поступали. Завжди на етапі предкастингу тобі відомо, проходиш ти далі чи ні. І тут без образ. А коли відзнята фінальна картинка, і ти знаєш, що ти у проекті, такого не було ніколи!!!" - розповіла Брянцева.

В кінці свого поста Таня Брянцева написала слова подяки тим, хто її підтримав, а так само оголосила ганьбу організаторам і продюсерам шоу.

"Спасибі величезне, моїй групі підтримки - Марта Холод , Boyko Tatiana, Тарас Копил, Андрій Соколов! Які були зі мною весь день, підтримували та вболівали за мене, раділи моїй перемозі і подальшій участі у шоу #xfactor. Ганьба - організаторам та продюсерам, Олена Романенко, Вадим Лисиця, які так нешанобливо і безцеремонно поводиться з талановитими людьми. Брехливе шоу #хфактор , застерігаю всіх бажаючих і тих, хто вірить в чесність проекту, краще дивіться інші шоу", - резюмувала дівчина.

Скріншот поста (facebook.com/Таня Брянцева)

Один з організаторів шоу, Вадим Лисиця, відреагував на розповідь дівчини і написав, що приймає від неї ганьбу.

"Мені цікаво яка мета Тані? Довести всім, що вона що? Чи хто? Або вона вирішила таким способом повернутися у проект? Я з радістю приймаю цю ганьбу від неї. Талановиті люди не дзвонять і не просять по телефону поставити в ефір їх виступ користуючись 10-річним знайомством", - написав Лисиця.

Скріншот поста (facebook.com/vadimfoxx)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дружина українського популярного виконавця захопила публіку красою.

А також ми розповідали про те, що экс-суддя українського "Х-фактора" роздяглася для чоловічого журналу.

Відео: РБК-Україна