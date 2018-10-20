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Х-фактор: 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн

Lite » ТВ-шоу 20.10.2018 - 22:01

В субботу, 20 октября, вокальное шоу Х-фактор (СТБ) впервые приехало искать народные таланты в родной город Андрея Данилко – Полтаву.

Смотрите 9 сезон 8 выпуск Х-фактор на Lite РБК-Україна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрей Данилко провел экскурсию по самым памятным для него местам, показал сцену, на которую вышел впервые в жизни и признался, почему не может зайти в дом, в котором он вырос.

А земляки народного артиста Украины попытались в этот день покорить строгих членов жюри, чтобы получить путевку в тренировочный лагерь. Так, одна из участниц пообещала судьям сотворить магию с помощью голоса и ввести их в транс, другой участник заявил, что готов стать первым рэпером, попавшим в прямые эфиры шоу.

Х-фактор: 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайнАндрей Бедняков и Андрей Данилко. Фото: Пресс-служба СТБ

А вот группа Awaken me была настроена не так решительно, потому что на сцену им пришлось выйти в неполном составе – без барабанщика, поскольку его жену накануне прослушивания госпитализировали, и мужчина остался с супругой. Но член жюри Дмитрий Шуров решил поддержать ребят и сыграть вместе с коллективом. 

А как только на сцене оказался конкурсант Виталий, Данилко захотел выпроводить парня за кулисы.

Х-фактор: 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайнАндрей Данилко. Фото: Пресс-служба СТБ

Также в этот день на сцене Х-фактора было предложение руки и сердца.  

Судьи шоу: Настя Каменских, Олег Винник, Андрей Данилко, Дмитрий Шуров

Ведущий: Андрей Бедняков

Напомним, ранее мы публиковали 7 выпуск 9 сезона шоу Х-фактор.

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