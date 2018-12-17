"Найкращий НР у компанії з вами": Зеленський показав залаштунки новорічного "Кварталу"

Фото: Володимир Зеленський (youtube.com)

На кадрах показано запис святкового шоу та його зіркові гості

Популярний український актор, шоумен, телеведучий і лідер Студії "Квартал 95" Володимир Зеленський, який раніше зізнався, за допомогою чого "тікає від реальності", показав залаштунки зйомок новорічного "Вечірнього кварталу". Артист опублікував відео на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах показана підготовка та запис святкової передачі, зіркові гості шоу, зокрема Тіна Кароль і MONATIK, а також задоволена аудиторія залу Національного палацу мистецтв "Україна".

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

"Новорічний Вечірній Квартал. 3 дні! 3 аншлаги! Дякуємо! Ми щасливі! 31 грудня дивіться у новорічну ніч, Ваш #ВечернийКвартал #квартал95 #kvartal95", - підписав Зеленський ролик.

Скрін: instagram.com/zelenskiy_official

"Зараз ми будемо записувати новорічний "Квартал", який ви побачите 31 грудня", - сказав актор Євген Кошовий на початку відео.

Відео: instagram.com/zelenskiy_official

В коментарях до посту Зеленського шанувальники зазначають, що концерт був чудовий, дякують "картальщикам" на прекрасний виступ та зізнаються, що із нетерпінням чекають виходу шоу на екрани:

"Чекаємо!";

"Хлопці, ви найкращі, чекаємо сімейне, включаючи дітей 8 і 10 років!";

"Супер!";

"Були на концерті, дуже сподобалося, молодці";

"Чекаємо з нетерпінням, найкращий НР в компанії з вами, "Вечірній Квартал"!";

"Ви чудові";

"Концерт був супер! Молодці!"

Скріншот коментарів: instagram.com/zelenskiy_official

Як повідомлялося, для українців, які налаштовані зустріти Новий 2019 рік з включеним телевізором і стежити за святковим ефіром, але не знають - чому віддати перевагу - був підготовлений перелік новорічних ефірів.

Також ми писали про те, що популярна актриса з шоу "Вечірній квартал" Олена Кравець опублікувала в мережі яскраві фото зі зйомок гумористичного шоу "Ліга сміху".

Нагадаємо, нещодавно відома актриса Настя Коротка розповіла про те, як відбувалися зйомки нової комедії від студії "Квартал 95" і як їй довелося цілуватися на знімальному майданчику з Володимиром Зеленським.

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Відео: РБК-Україна