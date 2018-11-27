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Яким буде новий сезон "Топ-моделі по-українськи": кастинги вже відкриті

Lite » ТВ-шоу 27.11.2018 - 13:26
Яким буде новий сезон "Топ-моделі по-українськи": кастинги вже відкриті
Фото: "Топ-модель по-українськи" (Новий канал)

Менше голосів набрав чисто чоловічий сезон

Другий сезон популярного реаліті "Топ-модель по-українськи" не встиг завершитися, а вже активно йде підготовка до третього. На сайті Нового каналу місяць йшло голосування за те, яким же йому бути: жіночим, змішаним або чоловічим.

В результаті менше голосів набрав чисто чоловічий сезон. А ось між жіночим і змішаним (коли за перемогу в проекті борються і хлопці, і дівчата) йшла неабияка боротьба. У підсумку з перевагою всього в кілька десятків голосів перемогли...

"Дівчата! Так-так, я вивчила результати голосування, прочитала всі коментарі наших глядачів і можу офіційно заявити: наступний сезон "Топ-моделі по-українськи" буде жіночим! – каже ведуча проекту Алла Костромічева. – Хлопці в наступному році в модельний будинок не потраплять. Зате у дівчат з'явився ще один шанс проявити себе. На цей раз – жодних рамок і обмежень, окрім вікових. Як завжди, анкети приймаються від дівчат старше 16 років. Кастинги на новий сезон вже відкриті".

Відео: Алла Костромічева (instagram.com/alla)

Хлопці брали участь у проекті "Топ-модель по-українськи" два сезони.

Яким буде новий сезон &quot;Топ-моделі по-українськи&quot;: кастинги вже відкритіФото: Алла Костромічева (Новий канал)

"Змішаний сезон був експериментом, – говорить керівник проекту Олена Звірик. – Мені здається, дуже вдалим експериментом. Незважаючи на те, що більшість наших глядачів – дівчатка, їм було цікаво спостерігати за хлопцями, вибирати собі улюбленців. Голосування було дуже щільним, лідери постійно змінювалися. Але, мабуть, дівчата вирішили усунути конкурентів – адже хлопці займали їх потенційні місця на проекті (сміється)".

Нагадаємо, одна з найбільш обговорюваних пар проекту "Топ-модель по-українськи" Дмитро Топоринський і Яся Крутова розповіли, як зароджувалася їх любов.Примітно, що на момент приходу в шоу, у Ясі був молодий чоловік, про існування якого знав Топоринський.

Ми також писали про те, що ведуча "Топ-моделі по-українськи" розвіяла міфи про індустрію моди. Алла Костромічева розповіла правду про дієти і легких грошах моделей.

А ще про те, що дочка супермоделі Кейт Мосс дебютувала на обкладинці глянцю. 16-річна дочка супермоделі Кейт Мосс Ліла вперше прикрасила обкладинку глянцю одна, без своєї зіркової мами. Дівчина блищить в свіжому номері журналу Dazed.

Відео: РБК-Україна

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