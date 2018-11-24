"Готові рвати": учасники "Танців без правил" розповіли про підготовку до фіналу

Учасники шоу Танці з зірками 2018. Фото: Прес-служба 1+1

Всі учасники налаштовані рішуче

В цю неділю, 25 листопада шанувальники ТВ-шоу "Танці з зірками 2018", яке виходить щонеділі о 21:00 на "1+1" зможуть насолодитися переглядом грандіозного фіналу в якому за кубок кращого танцюриста будуть битися в танцювальному двобої такі зіркові пари: Леся і Максим, Ігор та Ілона і Іраклі і Яна. Про те, як проходять репетиції, і як налаштовуються на сувору творчу сутичку селебріті розповіли в інтерв'ю для Elle. ua.

Першим дав свій коментар Іраклі Макацарія. Спочатку йому задали таке запитання: "Вас постійно порівнювали з Павлом Вишняковим. Чи відчули ви себе впевненіше після його відходу?". На що Іраклі відповів, що для нього нічого не змінилося.

Фото: Іраклі і Яна (elle.ua)

"Я ніколи не орієнтувався на інші пари. Так, Вишняков був сильним суперником, але після його відходу я ні на секунду не розслабився. У собі ж я завжди впевнений", - сказав грузинський бізнесмен.

Ігоря Ласточкіна журналісти запитали про те, чи не відчуває він перевага перед іншими учасникам, адже його парі судді часто ставили високі оцінки.

Фото: Ігор з партнеркою (elle.ua)

"Якщо ви переглянете всі ефіри, то нарахуєте всього одну "30-ку"! Переваг не відчуваємо, а відчуваємо сили: ми готові рвати!", - відповів Ластівчин.

Леся Нікітюк журналісти назвали самим простим учасником і нагадали їй про словесних бійках з Владом Ямою і поцікавилися чому вона відкрито висловлює свою незгоду з низькими оцінками або негативними коментарями.

Фото: Леся і Максим (elle.ua)

Леся Нікітюк розповіла наступне: "Оцінки для мене ніколи не були критерієм успіху в шоу. Для мене важливий прогрес і глядацьке схвалення. Дуже важливо розуміти, що телебачення зникне без діалогу, тому в кожному своєму слові я отображаю безмежну вдячність і любов до глядача. Тому що саме для нього я все і роблю. Я дуже хочу, щоб кожен недільний вечір був яскравіше і цікавіше попереднього. Хочу сказати всім величезне спасибі за підтримку!".

Нагадаємо, що у фіналі шоу Танці з зірками 2018 глядачі можуть вирішити, хто із суддів був самим справедливим.

До речі, Леся Нікітюк висловилася про перемогу в півфіналі Танців з зірками 2018.

Зазначимо, що танець Никитюк і Полякової у півфіналі жорстко розкритикували в мережі.

Танці з зірками 2018 - офіційна презентація (відео: STYLER.rbc.ua)