Голос країни 9: четвертим тренером став відомий зарубіжний виконавець

Фото: Дан Балан (instagram.com/danbalan)

Цієї осені артист дав масштабне шоу в Києві

Творці вокального проет Голос країни нарешті розсекретили ім'я четвертого зіркового тренера дев'ятого сезону - і тут багатьох шанувальників чекав сюрприз. Адже суддівське крісло займе популярний зарубіжний співак Dan Balan.

Виконавець з Молдови за свою кар'єру встиг випустити мультиплатиновий диск, попрацювати з музикантами з Massive Attak і Вірою Брежнєвою, стати співавтором пісні "Live your Life" у виконанні Ріанни і репера T. I., а також отримати номінацію на премію Grammy в 2009 році.

Dan Balan прийняв музичну естафету у новому промо-ролику MONATIK, який, готуючись до боротьби за голос, вивчав свого суперника, танцюючи і співаючи нову популярну композицію артиста "Numa Numa".

Фото: Dan Balan (прес-служба 1+1)

Головний продюсер проекту Голос країни Володимир Завадюк розповів про рішення про участь Dana в проекті і новий сезоні шоу.

"У цьому році Голос країни пройде під головною темою "Зірки серед нас". Ми очікуємо, що новий сезон відкриє нам нові імена і нових зірок. Звичайно, це неможливо без оновленої тренерської панелі, яка в цьому році здивує телеглядачів своїм складом. Вперше за всю історію проекту, до українських тренерів приєдналася зірка світового рівня Dan Balan, який відомий не тільки як виконавець, але і як композитор. Тому Dan Balan планує знайти на проекті не просто талановитий голос, а людину, якій він напише суперхіт і яка зможе виконати її якомога краще. Ми чекаємо від нього нових рішень і яскравих емоцій", - розповів Володимир.

Фото: Дан Балан (instagram.com/danbalan)

Зазначимо, що 1 листопада у Палаці Спорту в Києві відбулося яскраве шоу зірки світового масштабу, автора хіта Numa Numa song ( "Dragostea Din Tei") Dan Balan, так що багато українців вже мали шанс насолодитися виступом наживо нового тренера.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тренерами нового сезону Голосу країни стануть шоумен Потап і співачка Тіна Кароль, а також мультиартист MONATIK. Тренери передавали один одному музичну естафету, наспівуючи пісні своїх конкурентів під час підготовки до боротьби за перемогу, тим самим даючи підказки, хто може стати наступним.

"Це чудовий проект, в якому ніколи не знаєш, що тебе чекає. Саме тому він мені і подобається. Я буду чекати своїх людей. Людей, які зможуть зачепити мене своїм талантом і співом", - відзначив MONATIK, який вперше сяде в тренерське крісло "дорослого" Голосу країни.

Відео: РБК-Україна