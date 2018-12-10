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Хто буде вести Євробачення 2019: названі імена зірок

Lite » ТВ-шоу 10.12.2018 - 18:07
Хто буде вести Євробачення 2019: названі імена зірок
Ілюстрація (eurovision.tv)

Офіційно ведучих представлять вже в січні

Супермодель Бар Рафаелі та шоумен Ерез Таль стануть ведучими пісенного конкурсу Євробачення 2019, який пройде в Ізраїлі з 14 по 18 травня під девізом "Дозволь собі мріяти". При цьому, як пише місцева газета Yedioth Ahronoth, їм будуть допомагати ще кілька співведучих.

До слова, за інформацією видання, кандидатури Рафаелі і Таля ще мають бути узгоджені з Європейським мовним союзом.

Хто буде вести Євробачення 2019: названі імена зірок

Бар Рафаелі і Ерез Таль (фото: ynet.co.il)

Офіційна ж заява стосовно того, хто буде вести Євробачення 2019, повинна бути опублікована не пізніше січня наступного року.

Хто буде вести Євробачення 2019: названі імена зірок

Бар Рафаелі (фото: instagram.com/barrafaelii)

Хто буде вести Євробачення 2019: названі імена зірок

Ерез Таль (фото: instagram.com/ereztal)

"Це ще не остаточний вибір. Ми зі стовідсотковою впевненістю зможемо назвати імена ведучих конкурсу тільки в січні", - прокоментувала голова Корпорація громадського телебачення Ізраїлю Ельдада Кобленц.

Хто буде вести Євробачення 2019: названі імена зірок

Бар Рафаелі (фото: instagram.com/barrafaelii)

Хто буде вести Євробачення 2019: названі імена зірок

Ерез Таль (фото: instagram.com/ereztal)

Нагадаємо, нещодавно український співак DONTSOV представив композицію "Половина". Саме з цим треком артист з Донецька хоче брати участь у Національному відборі на пісенний конурс Євробачення 2019.

Крім того, композицію для Нацвідбору на престижний пісенний конкурс вже презентував і інший популярний артист. Француз Поль Манондіз з такої нагоди вже записав нову україномовну пісню "Про Що Мовчить Моє Серце".

Нагадаємо, що молоді (і не дуже) українські артисти можуть взяти участь у відборі на конкурс Євробачення 2019.

Відео: РБК-Україна

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