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Украинская певица и экс-участница Евровидения поддержала представительницу России на конкурсе

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 23:18
Украинская певица и экс-участница Евровидения поддержала представительницу России на конкурсе Manizha (фото: instagram.com/manizha)
Автор: Владимир Костырин

Украинская певица Анастасия Приходько обратилась со словами поддержки к 29-летней артистке Manizha (Манижа) из Таджикистана, которая будет выступать на конкурсе Евровидение 2021 от России, и дала девушке советы.

Об этом Приходько написала в своем Instagram.

Экс-нардеп отметила, что сейчас Manizha страдает от нападок, которые сама пережила, когда выступала на Евровидении в 2009 году, на котором представляла РФ.

Приходько уточнила, что в свое время стала жертвой травли со стороны российского продюсера Иосифа Пригожина, и наслушалась расистских высказываний.

Анастасия добавила, что конфликт был вызван тем, что в 2009-м она выиграла отбор, обойдя по результатам голосования жену Пригожина Валерию.

Украинская певица и экс-участница Евровидения поддержала представительницу России на конкурсе

Иосиф Пригожин и Валерия (фото: instagram.com)

"Увидела новости и поняла, что с представителем России на Евровидении певицей Manizha происходит все то же самое, что и со мной в 2009 году! Девочка из Таджикистана, и все яростно ей начинают закидывать все, что только можно... Она из Таджикистана, что за песня, почему она представляет Россию и так далее..." - пишет украинская артистка.

Приходько рассказала, что на своем опыте испытала подобные наветы.

"В свое время я слушала то же самое: песня на двух языках, причем тут украинский припев, она же украинка!" - вспоминает певица.

Также она посоветовала Manizha найти человека, который окажет поддержку "в этот не легкий для тебя период".

"Мне повезло в свое время, у меня был гений психологии доктор А.Курпатов, который в самый сложный период был рядом, за что буду ему благодарна всегда", - рассказала Приходько.

Украинская певица и экс-участница Евровидения поддержала представительницу России на конкурсе

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Ранее мы рассказывали, что украинская группа Go_A попала в скандал из-за видео для Евровидение.

Напомним, что стали известны главные фавориты Евровидения 2021, и кто из артистов на первом месте и на каком Украина.

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