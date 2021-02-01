Зірка серіалу "Зловити Кайдаша" закрутила службовий роман: фото обранця актриси

Антоніна Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)

Виконавиця головних ролей у серіалах "Зловити Кайдаша" і "Слід" Антоніна Хижняк нещодавно розлучилася з чоловіком. Але її серце недовго було вільним, зараз вона зустрічається з колегою по серіалу "Слід" Олександром Боднаром.

В серіалі "Слід" актриса грає капітана Червону, а Олександр - майора спецпідрозділу Гайворона. Про це повідомляє radiotrek.

"Коли я вперше побачила Сашу, нічого в мені не відгукнулося. Однак згодом він мене зачепив своїм ставленням до життя, своєю щирістю, добротою і, звичайно, почуття гумору. Я хвилювалася перед зйомками, а Саша відразу почав жартувати. І це мене зачепило", - розповіла Хижняк.

Антоніна Хижняк та Олександр Боднар (фото: radiotrek.rv.ua)

Олександр зазначив, що спочатку у них були стосунки суто робочими, але потім він звернув увагу на чудове почуття гумору Антоніни. І це його зачепило, але відносини зародилися пізніше.

"Це сталося само собою. Зрештою, ми були разом майже цілодобово, багато спілкувалися. А то після роботи пішли на пляж і проговорили майже до ранку", - зізнався Олександр.

Варто зазначити, що Антоніна вже познайомила його зі своїм сином Максимом.

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