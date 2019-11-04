Зважені та щасливі 9 сезон: как выглядит сейчас выбывшая в десятом выпуске участница

На прошлой неделе (31 октября) на телеканале СТБ состоялся десятый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Так как на прошлой неделе Тарас из желтой команды нарушил график выбывания участников, на этой неделе должна была покинуть проект девушка. На голосовании участники решили оставить в проекте Аню. Неожиданно для всех Наташа из розовой команды на десятой неделе отправилась домой.

На ток-шоу "Зважся!" Наташа поразила всех своим результатом. Не только внешним, но и внутренним. "Обожаю Наташу как минимум за то, что она из заносчивой барышни и грубой хамки превратилась в красотку, умеющую говорить и видеть себя со стороны. Каждый раз, когда Наташа смотрит на себя "прошлую" она вздрагивает и ей реально стыдно за себя, но классной, когда человек смог это увидеть и изменить", - поделилась своими впечатлениями в соц сетях Анита Луценко.

Наташа из команды "розовых" после похудения

Несмотря на то, что Наташа покинула проект в одиннадцатом выпуске, каждый год в лагере похудение проходит неделя возвращения участников. Все выбывшие могут побороться за то, чтобы вернуться на проект. Сможет ли Наташа из розовой команды снова худеть в лагере, увидим уже в этот четверг.

Наташа пришла на проект с весом 118 кг, на ток-шоу "Зважся!" весы показали 77 кг! То есть, она уже скинула 41 кг. Какой же результат Наташа покажет в финале, можем только представить.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 10-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 10 от 31.10.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 10 от 31.10.2019 участникам выпадет уникальная возможность – побыть родителями для подростков. Целую неделю в лагере похудения будут жить пятеро детей. У каждого из них тоже есть проблемы с лишним весом, из-за которых в школе они постоянно стают объектами насмешек. Основное задание героев Зважені та щасливі 2019 – научить маленьких подопечных есть полезную пищу и заниматься спортом, а также поделиться своими знаниями о здоровом образе жизни. Помогать в этом деле участникам будут тренеры. Чтобы детям было интересно заниматься, Марина Боржемская взяла для упражнений яркие разноцветные мячи.

А вот Иракли Макацарие, по убеждению оранжевого Руслана, не нужно делать ничего особенного – девочки насколько поддаются его мужскому шарму, что готовы на любую тренировку. На взвешивании в 10 выпуске 9 сезона Зважені та щасливі команды тоже станут на весы втроем. Результат ребенка может как спасти героев от попадания под желтую линию, так и наоборот этому поспособствовать. Смотри онлайн в Зважені та щасливі 9 сезоне, как тяжеловесы будут вживаться в роль родителей и удастся ли им осуществить детские мечты?