Зважені та щасливі 9 сезон 10 выпуск: кто покинул проект

Наталья Кириленко и Николай Крицкий (фото: пресс-служба СТБ)

Под угрозой оказалась Аня из красной команды и Наташа из розовой

31 октября на телеканале СТБ состоялся уже десятый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. На этой неделе в лагерь похудения приезжали дети с лишним весом, которые должны были тренироваться и участвовать в конкурсах вместе со своими временными родителями - маленькие толстячки возрастом от 9 до 12 лет и весом от 75 до 116 кг! К слову, коричневой команде достался 13-летний участник с немаленьким весом - 116 кг!

Так как на прошлой неделе Тарас из желтой команды нарушил график выбывания участников, на этой неделе должна была покинуть проект девушка. Под желтой линией оказалась Аня из красной команды и Наташа из розовой. Красные скинули на двоих -8 кг, а розовые – -4 кг.

На голосовании участники решили оставить в проекте Аню. Неожиданно для всех Наташа на десятой неделе отправилась домой. На проект она пришла с весом 118 кг, из лагеря похудения уехала с весом 95 кг.

Наталья Кириленко и Николай Крицкий (фото: пресс-служба СТБ)

Продолжает ли худеть девушка дома, узнаем уже в субботу в 10:00 в ток-шоу "Зважся!" на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел девятый выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 9 от 24.10.2019

На этой неделе в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 9 от 24.10.2019 участники не будут проходить привычных испытаний, зато их отправят танцевать! Главной задачей тяжеловесов будет разучить разные стили танца и поставить номер, который оценят Народный артист Украины Григорий Чапкис и самая веселая телеведущая Нового канала Леся Ивановна Никитюк.

В танцевальном баттле будет три призовых места, а победителей наградят бонусами от минус 3 кг до минус 1 кг. Однако то, что сегодня не придется карабкаться в гору или поднимать тяжелый вес, не облегчит задачу героям Зважені та щасливі 2019. Ведь некоторые из них никогда не танцевали вовсе и ничего не знают о пластике из-за своих габаритов. Кроме того, во время выступления участникам предстоит воплотить самые тайные фантазии своих партнеров и танцевать в костюмах знойных спасателей, чирлидеров, строгих учительниц, летчиков и ковбоев. Вы не должны этого пропустить – смотрите онлайн Зважені та щасливі-9 выпуск 9 прямо сейчас.