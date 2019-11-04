Зважені та щасливі 9 сезон: як виглядає зараз учасниця, яка вибула у десятому випуску

Минулого тижня (31 жовтня) на телеканалі СТБ відбувся десятий випуск самого вагомого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. Так як минулого тижня Тарас з жовтої команди порушив графік вибування учасників, на цьому тижні повинна була покинути проект дівчина. На голосуванні учасники вирішили залишити в проекті Аню. Несподівано для всіх Наташа з рожевої команди на десятому тижні відправилася додому.

На ток-шоу "Зважся!" Наташа вразила всіх своїм результатом. Не тільки зовнішнім, але й внутрішнім. "Обожнюю Наташу як мінімум за те, що вона з зарозумілої панянки і грубої хамка перетворилася на красуню, яка вміє говорити і бачити себе з боку. Кожен раз, коли Наташа дивиться на себе "минулу" вона здригається і їй реально соромно за себе, але класною, коли людина змогла це побачити і змінити", - поділилася своїми враженнями в соцмережах Аніта Луценко.

Наташа з команди "рожевих" після схуднення

Незважаючи на те, що Наташа покинула проект в одинадцятому випуску, кожен рік у таборі схуднення проходить тиждень повернення учасників. Всі, хто вибув, можуть поборотися за те, щоб повернутися на проект. Чи зможе Наташа з рожевої команди знову худнути в таборі, побачимо вже в цей четвер.

Наташа прийшла на проект з вагою 118 кг, на ток-шоу "Зважся!" ваги показали 77 кг! Тобто, вона вже скинула 41 кг. Який же результат Наташа покаже у фіналі, можемо тільки уявити.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 10-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 10 від 31.10.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 10 від 31.10.2019 учасникам випаде унікальна можливість побути батьками для підлітків. Цілий тиждень у таборі схуднення будуть жити п'ятеро дітей. У кожного з них теж є проблеми з зайвою вагою, із-за яких в школі вони постійно стають об'єктами насмішок. Основне завдання героїв Зважені та щасливі 2019 – навчити маленьких підопічних їсти корисну їжу і займатися спортом, а також поділитися своїми знаннями про здоровий спосіб життя. Допомагати в цій справі учасникам будуть тренери. Щоб дітям було цікаво займатися, Марина Боржемська взяла для вправ яскраві різнокольорові м'ячі.

А ось Іраклі Макацарие, на переконання помаранчевого Руслана, не потрібно робити нічого особливого – дівчатка насткльки піддаються його чоловічому шарму, що готові на будь-яке тренування. На зважуванні в 10 випуск 9 сезону Зважені та щасливі команди теж стануть на ваги втрьох. Результат дитини може як врятувати героїв від попадання під жовту лінію, так і навпаки цьому посприяти. Дивись онлайн в Зважені та щасливі 9 сезоні, як важковаговики будуть вживатися в роль батьків та чи вдасться їм здійснити дитячі мрії?