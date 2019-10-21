Зважені та щасливі 9 сезон: как выглядит сейчас вылетевший в восьмом эфире участник

На прошлой неделе на телеканале СТБ состоялся показ уже восьмого эпизода самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На восьмой неделе участников снова ждал обмен партнерами. На конкурсе каждая девушка могла поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение. По итогам голосования домой поехал самый тяжелый участник сезона – Коля Крицкий из розовой команды.

Николай Крицкий до похудения (фото: пресс-служба СТБ)

Коля пришел на ток-шоу "Зважся!", чтобы показать, каких промежуточных результатов он достиг и не опустил ли руки, уехав домой. Тренер Иракли Макацария с радостью встретил своего подопечного и пообещал, что до финала они еще поработают над внешним видом Коли. Также благодаря проекту он начал меняться и внутренне.

Коля пришел на проект с весом 223 кг. Сегодняшний его вес - 173 кг.

Николай Крицкий после похудения (фото: СТБ)

Чтобы поддержать Колю, в студию пришла Даша Астафьева, которая рассказала, как в детстве считала себя гадким утенком и получала множество обидных прозвищ от одноклассников. До 8 лет у нее не росли волосы из-за проблем со здоровьем. Она даже не мечтала о популярности и успехе. Даша раскрыла секрет, что ее вес сейчас 60-62 кг, а параметры 92-62-92.

Также в студию пришли участники четвертого сезона Иванна Марчук и Дмитрий Завоюра, которые поделились своими историями: насколько семья и поддержка окружающих важна для сохранения скинутого веса. Иванна, к сожалению, не смогла удержать вес, а Дмитрий напротив – продолжает тренироваться еще больше, правильно питается и мотивирует других на изменения.

Каждый четверг смотрите самый весомый проект страны "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ и вдохновляйтесь на изменения.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел восьмой выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 8 от 17.10.2019

Романтическое напряжение между участниками шоу Зважені та щасливі 9 сезона выпуска 8 от 17.10.2019 накаляется. Все давно заметили, что между красными Аней и Колей проскочила искра. С недавнего времени розовый Паша тоже начал задаривать Наташу цветами, приятными мелочами и готовить девушке завтраки. Анита Луценко узнала, что и желтый Тарас влюбился в кого-то на проекте. Однако идиллию и понимание, которые наконец воцарились в отношениях пар, может разрушить вторая смена партнеров в 8 выпуске Зважені та щасливі 2019.

Чтобы девушка ни за что не подумала улизнуть, парни приложат максимум усилий, а именно: даже согласятся бороться за внимание женщин по уши в грязи. В конкурсе им придется выносить мокрую землю прямо на себе, взбираясь на высокую насыпь, чтобы наполнить колбы девушек. А они сами будут загорать под солнышком. Победительница испытания получит возможность решить судьбу участников на взвешивании, подарив им бонус в минус один килограмм или добавив килограмм к их результату на весах. Смотрите онлайн в шоу Зважені та щасливі-9 выпуск 8, чем закончится эта авантюра? И чье сердце сегодня разобьется?