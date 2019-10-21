Зважені та щасливі 9 сезон: як виглядає зараз учасник, який вилетів у восьмому ефірі

Минулого тижня на телеканалі СТБ відбувся показ вже восьмого епізоду найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. На восьмому тижні учасників знову чекав обмін партнерами. На конкурсі кожна дівчина могла попрацювати з кожним чоловіком, щоб в кінці тижня прийняти правильне рішення. За підсумками голосування додому поїхав найважчий учасник сезону – Коля Крицький з рожевої команди.

Микола Крицький до схуднення (фото: прес-служба СТБ)

Коля прийшов на ток-шоу "Зважся!", щоб показати, яких проміжних результатів він досяг і не опустив руки, поїхавши додому. Тренер Іраклі Макацарія з радістю зустрів свого підопічного і пообіцяв, що до фіналу вони ще попрацюють над зовнішнім виглядом Колі. Також завдяки проекту він почав змінюватися і внутрішньо.

Коля прийшов на проект з вагою 223 кг. Сьогоднішній його вага - 173 кг

Микола Крицький після схуднення (фото: СТБ)

Щоб підтримати Колю, в студію прийшла Даша Астаф'єва, яка розповіла, як в дитинстві вважала себе гидким каченям і отримувала безліч образливих прізвиськ від однокласників. До 8 років у неї не росло волосся через проблеми зі здоров'ям. Вона навіть не мріяла про популярність і успіх. Даша розкрила секрет, що її вага зараз 60-62 кг, а параметри 92-62-92.

Також в студію прийшли учасники четвертого сезону Іванна Марчук Дмитро Завоюра, які поділилися своїми історіями: наскільки сім'я і підтримка оточуючих важлива для збереження скинутої ваги. Іванна, на жаль, не змогла утримати вагу, а Дмитро навпаки – продовжує тренуватися ще більше, правильно харчується і мотивує інших на зміни.

Кожен четвер дивіться найвагоміший проект країни "Зважені та щасливі" на телеканалі СТБ та надихайтеся на зміни.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов восьмий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 8 від 17.10.2019

Романтичну напругу між учасниками шоу Зважені та щасливі 9 сезону випуску 8 від 17.10.2019 загострюється. Всі давно помітили, що між червоними Анею і Колею проскочила іскра. З недавнього часу рожевий Паша теж почав задаровувати Наташу квітами, приємними дрібницями і готувати дівчині сніданки. Аніта Луценко дізналася, що і жовтий Тарас закохався в когось на проекті. Однак ідилію і розуміння, які нарешті запанували у відносинах пар, може зруйнувати друга зміна партнерів у 8 випуску Зважені та щасливі 2019.

Щоб дівчина ні за що не подумала втекти, хлопці докладуть максимум зусиль, а саме: навіть погодяться боротися за увагу жінок по вуха у багнюці. У конкурсі їм доведеться виносити мокру землю прямо на собі, піднімаючи на високий насип, щоб наповнити колби дівчат. А вони самі будуть засмагати під сонечком. Переможниця випробування отримає можливість вирішити долю учасників на зважуванні, подарувавши їм бонус в мінус один кілограм або додавши кілограм до їх результату на вагах. Дивіться онлайн в шоу Зважені та щасливі-9 випуск 8, чим закінчиться ця авантюра? І чиє серце розіб'ється?