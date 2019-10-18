Зважені та щасливі 9 сезон восьмой выпуск: кто покинул проект

Наталья Кириленко и Николай Крицкий (фото: пресс-служба СТБ)

Как обычно, сразу два участника были на грани выбывания, но проект покинул один

17 октября на телеканале СТБ состоялся показ уже восьмого выпуска самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущей ТВ-шоу является фитнес-тренер Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, а также Иракли Макацария.

На восьмой неделе участников снова ждал обмен партнерами. На конкурсе каждая девушка могла поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение. В итоге, все пары остались неизменны и образовалась новая – одиночки Алена Гребенюк и Руслан Садовой стали парой, выбрав синие футболки.

На взвешивании худший результат показал Коля из розовой команды, который скинул только -3 кг. При весе 191 кг – это слишком мало. Также под желтую линию попал Тарас из желтой команды, который скинул -5 кг, но в процентном соотношении их пара с Людой не смогла подняться высоко.

На голосовании участники решили оставить в лагере похудения Тараса. Коля из розовой команды с весом 188 кг поехал домой. Продолжает ли заниматься дома самый тяжелый участник сезона, узнаем уже в субботу в 10:00 в ток-шоу "Зважся!"на телеканале СТБ.

Николай Крицкий (фото: пресс-служба СТБ)

Напомним, что семьмой выпуск шоу Зважені та щасливі 9 сезон покинула 23-летняя Лала Алиева. Ее начальный вес был 178 кг. На ток-шоу "Зважся!" зрители смогли увидеть, как похудела Лала в домашних условиях.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел седьмой выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 7 от 10.10.2019

Каждую неделю тяжеловесы справляются со все новыми и новыми вызовами, но в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 7 от 10.10.2019 они столкнутся с почти невыполнимой задачей – перелезть с одного 12-этажного дома на другой за 15 минут. Однако не все участники вынуждены проходить дистанцию. Сегодня отдохнут те, кто в процентном соотношении скинул больше веса в своей паре. А вот партнер героя придет на старт не только со своими лишними килограммами, но и с весом, который уже потеряла его вторая половина на протяжении всего похудения в проекте Зважені та щасливі 2019.

У Пчелки Лалы снова возникнут трудности. Два года назад девушка ушла под воду и не могла выбраться. После этого инцидента она панически боится высоты и глубины, что ставит ее участие в конкурсе под вопрос. Кто еще задумается над тем, чтобы сдаться, не начав борьбы? Узнайте прямо сейчас в 7 выпуске Зважені та щасливі-9. С испытания высотой герои вернутся не только с чувством триумфа и победы над собой, но и с небывалыми антибонусами, доходящими до плюс 20 кг! Смотрите онлайн в шоу Зважені та щасливі сезоне 9 выпуске 7, как штрафной вес изменит привычный ход взвешивания и повлияет на чью-то судьбу в лагере похудения.