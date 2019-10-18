Зважені та щасливі 9 сезон восьмой выпуск: кто покинул проект

17 октября на телеканале СТБ состоялся показ уже восьмого выпуска самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущей ТВ-шоу является фитнес-тренер Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, а также Иракли Макацария.

На восьмой неделе участников снова ждал обмен партнерами. На конкурсе каждая девушка могла поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение. В итоге, все пары остались неизменны и образовалась новая – одиночки Алена Гребенюк и Руслан Садовой стали парой, выбрав синие футболки.

На взвешивании худший результат показал Коля из розовой команды, который скинул только -3 кг. При весе 191 кг – это слишком мало. Также под желтую линию попал Тарас из желтой команды, который скинул -5 кг, но в процентном соотношении их пара с Людой не смогла подняться высоко.

На голосовании участники решили оставить в лагере похудения Тараса. Коля из розовой команды с весом 188 кг поехал домой. Продолжает ли заниматься дома самый тяжелый участник сезона, узнаем уже в субботу в 10:00 в ток-шоу "Зважся!"на телеканале СТБ.

Николай Крицкий (фото: пресс-служба СТБ)

Напомним, что семьмой выпуск шоу Зважені та щасливі 9 сезон покинула 23-летняя Лала Алиева. Ее начальный вес был 178 кг. На ток-шоу "Зважся!" зрители смогли увидеть, как похудела Лала в домашних условиях.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел седьмой выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 7 от 10.10.2019

Каждую неделю тяжеловесы справляются со все новыми и новыми вызовами, но в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 7 от 10.10.2019 они столкнутся с почти невыполнимой задачей – перелезть с одного 12-этажного дома на другой за 15 минут. Однако не все участники вынуждены проходить дистанцию. Сегодня отдохнут те, кто в процентном соотношении скинул больше веса в своей паре. А вот партнер героя придет на старт не только со своими лишними килограммами, но и с весом, который уже потеряла его вторая половина на протяжении всего похудения в проекте Зважені та щасливі 2019.

У Пчелки Лалы снова возникнут трудности. Два года назад девушка ушла под воду и не могла выбраться. После этого инцидента она панически боится высоты и глубины, что ставит ее участие в конкурсе под вопрос. Кто еще задумается над тем, чтобы сдаться, не начав борьбы? Узнайте прямо сейчас в 7 выпуске Зважені та щасливі-9. С испытания высотой герои вернутся не только с чувством триумфа и победы над собой, но и с небывалыми антибонусами, доходящими до плюс 20 кг! Смотрите онлайн в шоу Зважені та щасливі сезоне 9 выпуске 7, как штрафной вес изменит привычный ход взвешивания и повлияет на чью-то судьбу в лагере похудения.