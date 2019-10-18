Зважені та щасливі 9 сезон восьмий випуск: хто покинув проект

17 жовтня на телеканалі СТБ відбувся показ вже восьмого випуску найвагомішого проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведучою ТВ-шоу є фітнес-тренер Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, а також Іраклі Макацарія.

На восьмому тижні учасників знову чекав обмін партнерами. На конкурсі кожна дівчина могла попрацювати з кожним чоловіком, щоб в кінці тижня прийняти правильне рішення. У підсумку, всі пари залишилися незмінні і утворилася нова – одинаки Олена Гребенюк та Руслан Садовий стали парою, вибравши сині футболки.

На зважуванні найгірший результат показав Коля з рожевої команди, який скинув тільки -3 кг. При вазі 191 кг – це занадто мало. Також під жовту лінію потрапив Тарас з жовтої команди, який скинув -5 кг, але в процентному співвідношенні їх пара з Людою не змогла піднятися високо.

На голосуванні учасники вирішили залишити в таборі схуднення Тараса. Коля з рожевої команди з вагою 188 кг поїхав додому. Чи продовжує займатися вдома найважчий учасник сезону, дізнаємося вже в суботу о 10:00 ток-шоу "Зважся!"на телеканалі СТБ.

Микола Крицький (фото: прес-служба СТБ)

Нагадаємо, що семьмой випуск шоу Зважені та щасливі 9 сезон покинула 23-річна Лала Алієва. Її початкова вага становила 178 кг. На ток-шоу "Зважся!" глядачі змогли побачити, як схудла Лала в домашніх умовах.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов сьомий випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 7 від 10.10.2019

Щотижня важковаговики справляються з усе новими і новими викликами, але в шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 7 від 10.10.2019 вони зіткнуться з майже нездійсненним завданням – перелізти з одного 12-поверхового будинку на інший за 15 хвилин. Однак не всі учасники змушені проходити дистанцію. Сьогодні відпочинуть ті, хто в процентному співвідношенні скинув більше ваги у своїй парі. А от партнер героя прийде на старт не тільки зі своїми зайвими кілограмами, але і з вагою, яку вже втратила його друга половина протягом усього схуднення в проекті Зважені та щасливі 2019.

У Бджілки Лали знову виникнуть труднощі. Два роки тому дівчина пішла під воду і не могла вибратися. Після цього інциденту вона панічно боїться висоти і глибини, що ставить її участь в конкурсі під питання. Хто ще задумається над тим, щоб здатися, не почавши боротьби? Дізнайтеся прямо зараз у 7 випуск Зважені та щасливі-9. З випробування висотою герої повернуться не лише відчуттям тріумфу і перемоги над собою, але і з небувалими антибонусами, що доходять до плюс 20 кг! Дивіться онлайн в шоу Зважені та щасливі сезоні 9 випуск 7, як штрафний вага змінить звичний хід зважування і вплине на чиюсь долю в таборі схуднення.