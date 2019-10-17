Зважені та щасливі 9 сезон: мужчины будут соревноваться в грязи

Анита и Ворошнов (фото: пресс-служба СТБ)

Мужчины будут соперничать за сердца дам

Сегодня, 17 октября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится показ уже восьмого выпуска самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон.Напомним, что в 7-м эпизоде участников ждало опасное испытание - им следовало пройти на тонком канате между домами. Конечно же, не всем удалось это сделать. Проект тогда покинула Лала Алиева. При этом уже стало известно, как девушка выглядит сейчас, и каких результатов она смогла добиться дома.

Неизменной ведущей шоу Зважені та щасливі 9 сезон остается Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария.

На восьмой неделе участников снова ждет обмен партнерами. Но перед этим на конкурсе каждая девушка сможет поработать с каждым мужчиной, чтобы в конце недели принять правильное решение.

Зважені та щасливі 9 сезон возьмой выпуск (фото: пресс-служба СТБ)

Чтобы заполучить расположение, мужчинам придется пройти сквозь грязь. Девочки будут стоять на круглой платформе, которая движется по кругу. Ребята будут внизу, вокруг платформы, в грязи. Выиграет та, которая сможет быстрее всех насобирать полную колбу. Кто-то решит схитрить и не помогать ни одной девушке, чтобы его партнерша выиграла конкурс. А выигрыш достойный – это -2 кг на взвешивание. Также победившая девушка сможет распорядиться бонусом и антибонусом – подарить двум парам +1 кг и -1 кг.

Кого это спасет, а кого потопит, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ в самом весомом проекте страны Зважені та щасливі 9.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел седьмой выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 7 от 10.10.2019

Каждую неделю тяжеловесы справляются со все новыми и новыми вызовами, но в шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 7 от 10.10.2019 они столкнутся с почти невыполнимой задачей – перелезть с одного 12-этажного дома на другой за 15 минут. Однако не все участники вынуждены проходить дистанцию. Сегодня отдохнут те, кто в процентном соотношении скинул больше веса в своей паре. А вот партнер героя придет на старт не только со своими лишними килограммами, но и с весом, который уже потеряла его вторая половина на протяжении всего похудения в проекте Зважені та щасливі 2019. У Пчелки Лалы снова возникнут трудности. Два года назад девушка ушла под воду и не могла выбраться. После этого инцидента она панически боится высоты и глубины, что ставит ее участие в конкурсе под вопрос. Кто еще задумается над тем, чтобы сдаться, не начав борьбы? Узнайте прямо сейчас в 7 выпуске Зважені та щасливі-9. С испытания высотой герои вернутся не только с чувством триумфа и победы над собой, но и с небывалыми антибонусами, доходящими до плюс 20 кг! Смотрите онлайн в шоу Зважені та щасливі сезоне 9 выпуске 7, как штрафной вес изменит привычный ход взвешивания и повлияет на чью-то судьбу в лагере похудения.

Как выглядеть на 100% без дорогих бьюти процедур: секреты тренера Зважені та щасливі.