Зважені та щасливі 9 сезон четвертый выпуск: участники обменяются партнерами

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ зрители увидят четвертый выпуск самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі». Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе участников ждет первый обмен партнерами. Большинство нашли общий язык, но есть и те, кто не смог или не захотел. Поэтому у них есть шанс выбрать нового партнера. Но перед этим Анита проведет анкетирование и спросит, кто с кем точно не хочет быть в паре. Никто не догадывается, что это повлияет на условия испытания.

Иракли, Марина, Анита (фото: пресс-служба СТБ)

По условиям конкурса парам нужно подняться на двадцатиметровую высоту по неустойчивой лестнице. Кто первый – получит бонус, кто последний – антибонус. Есть маленький нюанс – некоторые ступени лестницы будут подпилены и могут сломаться. Поврежденные ступени отвечают количеству участников, которые не хотят быть в паре с конкурсантом. Например, проломились три ступени – значит, три участника не хотят быть в паре с этим парнем/девушкой.

Тренеры с участниками (фото: пресс-служба СТБ)

Не у всех пар получалась легко проходить конкурс. «Я ненавижу проигрывать. Ненавижу, когда у меня что-то не получается. Это сводит с ума», – комментировал Николай Ворошнов. Удастся ли красной команде преодолеть конкурс и не получить +2 кг?

Анита и Паша (фото: пресс-служба СТБ)

Также на этой неделе пройдет церемония обмена партнерами. Останутся ли вместе Коля Ворошнов и его партнерша? Учитывая, что большинство участников считают, что между ними больше, чем партнерские отношения. И кто станет партнером самой скандальной участницы Римы? Уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ смотрите самый весомый проект страны «Зважені та щасливі».

Конкурс в разгаре (фото: пресс-служба СТБ)