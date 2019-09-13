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Зважені та щасливі 9 сезон третий выпуск: кто покинул проект

Lite » Стиль жизни 13.09.2019 - 13:02
Зважені та щасливі 9 сезон третий выпуск: кто покинул проект
Иракли Макацария с командой (фото: пресс-служба СТБ)

Двое участников продемонстрировали ничтожно малое похудение

12 сентября на телеканале СТБ состоялся третий выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Поскольку на проекте была женская неделя, домой должна была уехать одна из участниц. Пары голосовали между Инной из голубой команды (тренер Иракли Макацария) и Анной из красной (тренер Марина Боржемская).

Команда красных показала на весах 4 кг – Анна скинула 2 кг и Коля скинул 2 кг. Но учитывая, что вес Ворошнова больше 200 кг, такое похудение – ничтожно мало. Паша и Инна из голубой команды скинули 4 кг на двоих, но все килограммы были Паши, Инна скинула 0 кг.

Зважені та щасливі 9 сезон третий выпуск: кто покинул проект

Зважені та щасливі 9 сезон третий выпуск: кто покинул проект

Инна Мазура и Павел Назаренко (фото: пресс-служба СТБ)

Как считают участники, Инна просто недорабатывала: "В зале у нее постоянно не было настроения, не было вдохновения на тренировки. Но как только замечала Иракли, сразу начинала делать вид, что разминается. Вот и результат".

Большинство участников проголосовали против Инны. На проект она пришла с весом 100 кг, за три недели избавилась от 5 кг. Как девушка выглядит сейчас, спустя четыре месяца, увидим уже в субботу в 13:00 в ток-шоу "Зважся!".

Напомним, ранее мы писали обо всех участниках нового сезона популярного проекта. Узнать их биографии и истории можно в материале - Зважені та щасливі 9 сезон: кто стал участником проекта.

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