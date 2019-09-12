Зважені та щасливі 9 сезон: женские бои в грязи

Тренер Марина Боржемская с командой (фото: пресс-служба СТБ)

Третья неделя Зважені та щасливі 9 обещает быть не менее зрелищной

Сегодня в 19:00 на телеканале СТБ состоится третий выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон! Уже двое участников покинули проект и продолжают худеть дома. Несменная ведущая проекта – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Стало известно, какие же испытания ждут участников. Напомним, во втором выпуске их ожидало непростое испытание - вертикальный твистер. Парам действительно пришлось попотеть!

На третей неделе участников ждет испытание, которое покажет, как бывшие одиночки на самом деле относятся к своему партнеру и другим участникам. Девушки будут в таких условиях, что не смогут удержать язык за зубами и будут поливать грязью своих соперниц в прямом и переносном смысле. И все это – над болотом на мостике, который держит мужчина. Те, у кого уже нет партнера, будут держать мостики самостоятельно.

Третий выпуск Зважені та щасливі 9 сезон будет не менее сложным (фото: пресс-служба СТБ)

В этот раз конкурс не закончится обычной раздачей бонусов, ведь опытная Анита подготовила не только физическое упражнение, но и тест на отношения. Она превратит все женские антибонусы – плюс один, два и три килограмма – на 1000 кал, 2000 кал и 3000 кал соответственно, и предложит мужчинам отработать их и тем самым спасти партнершу от вылета.

Все, кроме Евгения, согласятся помочь девушкам. Для Жени – это шанс избавиться от Римы.

Зважені та щасливі 9 сезон второй выпуск от 05.09.2019

Тренировка с Мариной Боржемской (фото: пресс-служба СТБ)

Иракли и Марина проведут сверхинтенсивную кардио-тренировку, чтобы помочь своим подопечным выйти на взвешивание без дополнительных килограмм. Удастся ли Риме отработать самый большой антибонус недели – 3000 кал и остаться в проекте, несмотря на ссоры с Женей, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Напомним, ранее мы писали, кто же стал участником нового сезона популярного проекта. Узнать их биографии и истории можно в материале - Зважені та щасливі 9 сезон: кто стал участником проекта.