Зважені та щасливі 9 сезон 16 выпуск: кто покинул проект

Вчера, 12 декабря на телеканале СТБ состоялся шестнадцатый выпуск самого весомого и волшебного проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе Анита отправила участников на курорт. Но, конечно, не для загара, а в лучших традициях Зважених та щасливих. Также они посетили свое первое светское мероприятие в компании звезд и журналистов – пресс-показ первого выпуска проекта.

В конце недели, согласно новым правилам, после взвешивания в номинацию попала одна пара, которая похудела меньше всех, – это Люда и Саша из команды желтых (скинули 2 и 3 кг соответственно).

В финал прошли коричневые Тамара и Женя и розовые Наташа с Пашей. Обе пары проголосовали за то, чтобы в лагере осталась Людмила. За шаг до финала лагерь похудения покинул желтый Саша, получивший до этого второй шанс на участие в проекте. В лагерь похудения Александр Гончаров пришел с весом 167 кг, после шестнадцати недель в проекте – 115 кг.

Александр Гончаров покинул проект Зважені та щасливі 9 сезон

В субботу в 10:00 в ток-шоу "Зважся!" на СТБ смотрите, какие изменения произошли с Сашей дома, сколько он сбросил и есть ли шанс у него посоревноваться за победу в домашнем похудении.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 15-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 15 от 05.12.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 15 от 05.12.2019 назревает серьезное соревнование за место в полуфинале на следующей неделе. Чтобы не вылететь, мужчинам придется сесть за руль трактора и… устроить гонки. В этом соревновании основной удар примут девушки. Им досталась нелегкая роль штурманов, только сидеть они будут не рядом с партнером, а на пяти шинах, привязанных к транспортным средствам. Каждая покрышка – голос против пары во время голосования. Задача девушек: снять их все прямо во время движения. Как команды выдержат проверку скоростью? Кто заслужит наказание от лагеря похудения? И кому этот конкурс будет стоить места в проекте? Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2019 выпуск 15 на нашем YouTube-канале.