Зважені та щасливі 9 сезон 16 выпуск: участники отправятся на курорт

Иракли Макацария и Марина Боржемская (фото: СТБ)

Участники Зважені та щасливі 9 уедут на курорт, где им нужно будет бороться с комплексами

Сегодня, 12 декабря в 19:00 на телеканале СТБ состоится шестнадцатый выпуск самого весомого и волшебного проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко, которая кардинально сменила имидж. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. На этой неделе Анита отправит участников на курорт. Но, конечно, не для загара, а в лучших традициях Зважених та щасливих.

Дело в том, что участники слишком расслабились. Опытная ведущая мигом раскусит первые признаки самовлюбленности и придумает волшебный пендель, который сменит гонор на адекватную критичную самооценку. Для этого выведет участников из зоны комфорта и устроит знакомство с красотками и красавчиками у бассейна. Интересно, какого это услышать объективную оценку в свой адрес от незнакомцев.

"Ужасно слышать о себе такое. Нужно провести работу над ошибками и измениться", - старались учесть замечания участники, чтобы выйти с проекта полностью другими.

После услышанной критики участники окажутся на дне. В прямом и переносном смысле. Им придется нырять на дно бассейна за элементами одежды, которую позже они наденут на торжественный прием с украинскими звездами и известными журналистами. Кто неудачно выполнит задание, имеет возможность пойти в одних только плавках или купальнике. И что же будут делать Наташа и Тамара, которые, оказывается, не умеют плавать.

На мероприятии участников будут ждать: Надежда Матвеева, Людмила Шупенюк, Михаил Присяжнюк, Алена Алымова, Макс Ежов. Конечно, уже знакомые им Анита Луценко, Марина Боржемская, Иракли Макацария, Светлана Фус и Анна Кушнерук. А также неожиданный сюрприз – участники предыдущих сезонов Зважених та щасливих, которые точно знают, какие слова поддержки нужны на последних неделях проекта.

Смогут ли участники преодолеть комплексы, наладить коммуникацию и произвести хорошее впечатление на гостей и звезд, смотрите уже сегодня в 19:00 на телеканале СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 15-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 15 от 05.12.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 15 от 05.12.2019 назревает серьезное соревнование за место в полуфинале на следующей неделе. Чтобы не вылететь, мужчинам придется сесть за руль трактора и… устроить гонки. В этом соревновании основной удар примут девушки. Им досталась нелегкая роль штурманов, только сидеть они будут не рядом с партнером, а на пяти шинах, привязанных к транспортным средствам. Каждая покрышка – голос против пары во время голосования. Задача девушек: снять их все прямо во время движения. Как команды выдержат проверку скоростью? Кто заслужит наказание от лагеря похудения? И кому этот конкурс будет стоить места в проекте? Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2019 выпуск 15 на нашем YouTube-канале.