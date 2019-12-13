Зважені та щасливі 9 сезон 16 випуск: хто покинув проект

Вчора, 12 грудня на телеканалі СТБ відбувся шістнадцятий випуск самого вагомого і чарівного проекту країни Зважені та щасливі 9 сезон. Ведуча – Аніта Луценко. Тренери – Марина Боржемська, Іраклі Макацарія. На цьому тижні Аніта відправила учасників на курорт. Але, звичайно, не для засмаги, а в кращих традиціях Зважених та щасливих. Також вони відвідали свій перший світський захід у компанії зірок і журналістів – прес-показ першого випуску проекту.

В кінці тижня, згідно з новими правилами, після зважування в номінацію потрапила одна пара, яка схудла менше всіх, – це Люда і Саша з команди жовтих (скинули 2 і 3 кг відповідно).

У фінал пройшли коричневі Тамара і Женя і рожеві Наташа з Пашею. Обидві пари проголосували за те, щоб в таборі залишилася Людмила. За крок до фіналу табір схуднення покинув жовтий Саша, який отримав до цього другий шанс на участь у проекті. У табір схуднення Олександр Гончаров прийшов з вагою 167 кг, після шістнадцяти тижнів у проекті – 115 кг.

Олександр Гончаров покинув проект Зважені та щасливі 9 сезон

У суботу о 10:00 ток-шоу "Зважся!" на СТБ дивіться, які зміни відбулися з Сашею вдома, скільки він скинув і чи є шанс у нього позмагатися за перемогу у домашньому схудненні.

Зважені та щасливі 9 сезон: як пройшов 15-й випуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Випуск 15 від 05.12.2019

У шоу Зважені та щасливі 9 сезоні випуск 15 від 05.12.2019 назріває серйозне змагання за місце в півфіналі на наступному тижні. Щоб не вилетіти, чоловікам доведеться сісти за кермо трактора і... влаштувати перегони. У цьому змаганні основний удар приймуть дівчини. Їм дісталася нелегка роль штурманів, тільки сидіти вони будуть не поруч з партнером, а на п'яти шинах, прив'язаних до транспортних засобів. Кожна покришка – голос проти пари під час голосування. Завдання дівчат: зняти їх все прямо під час руху. Як команди витримають перевірку швидкістю? Хто заслужить покарання від табору схуднення? І кому цей конкурс буде коштувати місця в проекті? Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2019 випуск 15 на нашому YouTube-каналі.