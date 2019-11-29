Зважені та щасливі 9 сезон 14 выпуск: кто покинул проект

Вчера, 28 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ состоялся четырнадцатый выпуск самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. В прошлом эфире зрители увидели, как в лагере похудения властвовала "мафия". Тем человеком, который распределял наказания для участников, оказался Паша. Так как его имя не рассекретили, команда розовых на взвешивании получила дополнительные -8 кг.

Под желтую линию попала Алена Гребенюк и Людмила Чаднова из желтой команды. Алена скинула -1 кг, а Люда -2 кг. По результатам голосования лагерь похудения покинула Алена Гребенюк. Она пришла на проект с весом 107 кг, на четырнадцатой неделе ее вес составил 89 кг – она скинула 18 кг.

Алена Гребенюк до и после похудения в лагере шоу Зважені та щасливі 9 сезон (фото: СТБ)

Продолжает ли Алена худеть дома, помогает ли бороться с лишними килограммами дочери и маме, узнаем уже в субботу в 10:00 на телеканале СТБ в ток-шоу "Зважся!".

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 13-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 13 от 21.11.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 13 от 21.11.2019 настанет знаковый момент – Ночь Красоты, возможность оценить результаты всех изнурительных тренировок, тяжелых испытаний и постоянного контроля питания. Участников ждут волшебные преображения: они распрощаются со старыми прическами и мешковатой одеждой. Украинский модельер Андре Тан пошьет эффектные наряды специально для героев и проведет праздничный вечер.

Насколько удивятся участники Зважені та щасливі 2019, сняв спортивные костюмы? И что скажут их родные? Узнайте прямо сейчас. Прямо во время церемонии красоты начнется следующий конкурс. Чтобы сохранить свои позиции над желтой линией, им придется пробежать 13-километровый марафон. На кону – 2 бонусных кг, а вот призом за последнее место будет плюс 1 кг. Смотрите онлайн Зважені та щасливі 9 сезон 13 выпуск и узнайте, кто стойко пройдет дистанцию, а кто решит отказаться от участия, чем навлечет гнев Аниты Луценко?