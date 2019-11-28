Зважені та щасливі 9 сезон 14 выпуск: на проекте появится мафия

Эксперты шоу Зважені та щасливі 9 (фото: СТБ)

Анита Луценко подготовила участникам проекта интересный конкурс

Уже сегодня, 28 ноября, в 19:00 на телеканале СТБ состоится показ четырнадцатого выпуска самого весомого проекта страны Зважені та щасливі 9 сезон. Ведущая – Анита Луценко, которая ранее рассказала, как похудеть и стать более счастливой. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Каждый год в лагере похудения проходит неделя, когда на проекте появляется мафия.

Анита предложит каждому участнику договор с наказаниями для жителей лагеря. Каждый пункт превратится на -1 кг, если мафию не рассекретят. Неплохая возможность получить аж -9 кг!

Если мафию раскроют, все эти килограммы лягут на весы со значением плюс. Кто-то согласится на такое авантюрное предложение и будет на протяжении недели управлять лагерем. Например, выгонит оппонента из лагеря, лишит конкурента руки, вернет кому-то скинутые килограммы, лишит противника сна и другое.

Зважені та щасливі 9 сезон четырнадцатый выпуск обещает быть интересным

На конкурсе участникам нужно будет удержать авто весом в 2 тоны! Зато победитель получит возможность узнать цвет футболки мафии и на голосовании решить – рассекретить или сохранить имя в тайне.

Также в лагерь вернется самая скандальная участница Рима Пенджиева, которая постарается испортить жизнь своему бывшему – Евгению. Уже сегодня смотрите самый весомый проект страны Зважені та щасливі в 19:00 на СТБ.

Зважені та щасливі 9 сезон: как прошел 13-й выпуск

Зважені та щасливі 9 сезон. Выпуск 13 от 21.11.2019

В шоу Зважені та щасливі 9 сезоне выпуске 13 от 21.11.2019 настанет знаковый момент – Ночь Красоты, возможность оценить результаты всех изнурительных тренировок, тяжелых испытаний и постоянного контроля питания. Участников ждут волшебные преображения: они распрощаются со старыми прическами и мешковатой одеждой. Украинский модельер Андре Тан пошьет эффектные наряды специально для героев и проведет праздничный вечер.

Насколько удивятся участники Зважені та щасливі 2019, сняв спортивные костюмы? И что скажут их родные? Узнайте прямо сейчас. Прямо во время церемонии красоты начнется следующий конкурс. Чтобы сохранить свои позиции над желтой линией, им придется пробежать 13-километровый марафон. На кону – 2 бонусных кг, а вот призом за последнее место будет плюс 1 кг. Смотрите онлайн Зважені та щасливі 9 сезон 13 выпуск и узнайте, кто стойко пройдет дистанцию, а кто решит отказаться от участия, чем навлечет гнев Аниты Луценко?