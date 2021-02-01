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Я знаю, что так нельзя: Надя Дорофеева на "Голос країни" расплакалась в прямом эфире

Автор: Людмила Жукова

В воскресенье, 31 января, прошел второй эфир одиннадцатого сезона вокального шоу "Голос країни". По словам тренеров, этот сезон самый сильный. Тина Кароль, Дима Монатик, Олег Винник и Надя Дорофеева с помощью слепых прослушиваний выбирали певцов и певиц в свою команду. Но на одном из выступлений участников, а именно при исполнении песни "Пьяное солнце" Дианы Стебаковой Надя Дорофеева не смогла сдержать слез.

Судья дала волю чувствам, так как по словам конкурсантки, ее воспитала неродная мать, а другая женщина. Певица вспомнила об отце, который ушел из жизни в 2017 году и не смогла сдержать эмоций.

Надя Дорофеева расплакалась в прямом эфире "Голоса країни"

Тина Кароль и MONATIK поспешили утешить Надю, тогда Дорофеева призналась, что очень тоскует по отцу.

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"Простите. Я просто очень скучаю по папе, которого уже нет со мной. Она так сказала про маму... Простите. Я знаю, что так нельзя", - сказала Дорофеева.

Потом звезда все же взяла себя в руки и продолжила судейство на проекте.

Выступление Дианы Стебаковой

Отметим, что к конкурсантке никто из судей не развернулся.

Отец Нади Дорофеевой умер в 2017 году, она очень тяжело переживала утрату близкого человека.

Как мы ранее писали, "Голос країни 2021" "разнесли" после первого же выпуска за обрезанный формат, но организаторы ответили.

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