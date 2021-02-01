Я знаю, що так не можна: Надя Дорофєєва на "Голос країни" розплакалася в прямому ефірі

У неділю, 31 січня, пройшов другий ефір одинадцятого сезону вокального шоу "Голос країни". За словами тренерів, цей сезон найсильніший. Тіна Кароль, Діма Монатік, Олег Винник і Надя Дорофєєва зf допомогою сліпих прослуховувань вибирали співаків і співачок у свою команду. Але на одному з виступів учасників, а саме при виконанні пісні "П'яне сонце" Діани Стебакової Надя Дорофєєва не змогла стримати сліз.

Суддя дала волю почуттям, бо за словами конкурсантки, її виховала нерідна мати, а інша жінка. Співачка згадала про батька, який пішов з життя у 2017 році і не змогла стримати емоцій.

Надя Дорофєєва розплакалася в прямому ефірі "Голосу країни"

Тіна Кароль і MONATIK поспішили втішити Надю, тоді Дорофєєва зізналася, що дуже сумує за батьком.

"Вибачте. Я просто дуже сумую за татом, якого вже немає зі мною. Вона так сказала про маму... Вибачте. Я знаю, що так не можна", - сказала Дорофєєва.

Потім зірка все ж взяла себе в руки і продовжила суддівство на проекті.

Виступ Діани Стебакової

Зазначимо, що до конкурсантки ніхто з суддів не розвернувся.

Батько Наді Дорофєєвої помер у 2017 році, вона дуже важко переживала втрату близької людини.

Як ми раніше писали, "Голос країни 2021" "рознесли" після першого ж випуску за обрізаний формат, але організатори відповіли.