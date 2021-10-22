Знаменитый астролог назвал знаки Зодиака, которым конец осени принесет сказочное везение

Гороскоп от знаменитого астролога Павла Глобы на конец осени 2021 расскажет про три знака Зодиака, которым этот период подарит сказочное везение, удачу и успех во многих начинаниях и жизненных сферах. Эксперт дал совет каждому из знаков-счастливчиков, как правильно воспользоваться этими шансами.

Овен

Астролог говорит, что даже если у вас и были какие-то проблемы в течение года, до конца этой осени они останутся позади. Павел Глоба считает, что Овна ждут успехи и удачное время во всех начинаниях - главное верить в себя, стремиться добиваться поставленных целей и усердно работать.

Лев

Львы также станут везунчиками последнего месяца осени 2021, считает Глоба. По словам астролога, вам удастся удачно завершить проект, над которым вы давно работаете. Эксперт советует вам не гнаться за легкими деньгами, так как ничего хорошего это вам не принесет - можете нарваться на мошенников.

Козерог

Астролог уверен, что этой осенью многие Козероги смогут приблизиться к мечте. Главное для вас - не робеть и не сомневаться в себе. Время перемен будет исключительно благоприятным для представителей знака Зодиака, поэтому дерзайте - успех ждет вас.