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Знаменитий астролог назвав знаки Зодіаку, яким кінець осені принесе казкове везіння

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П'ятниця 22 жовтня 2021 05:30
Знаменитий астролог назвав знаки Зодіаку, яким кінець осені принесе казкове везіння Фото: Гороскоп від Павла Глоби на кінець осені 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп від знаменитого астролога Павла Глоби на кінець осені 2021 розповість про три знаки Зодіаку, яким цей період подарує казкове везіння, удачу і успіх у багатьох починаннях і життєвих сферах. Експерт дав пораду кожному зі знаків-щасливчиків, як правильно скористатися цими шансами.

Про це пише SlovoFraza.

Овен

Астролог каже, що навіть якщо у вас і були якісь проблеми протягом року, до кінця цієї осені вони залишаться позаду. Павло Глоба вважає, що Овна чекають успіхи і вдалий час у всіх починаннях - головне вірити в себе, прагнути домагатися поставлених цілей і старанно працювати.

Лев

Леви також стануть везунчиками останнього місяця осені 2021, вважає Глоба. За словами астролога, вам вдасться вдало завершити проект, над яким ви давно працюєте. Експерт радить вам не гнатися за легкими грошима, так як нічого хорошого це вам не принесе - можете нарватися на шахраїв.

Козеріг

Астролог впевнений, що цієї осені багато Козерогів зможуть наблизитися до мрії. Головне для вас - не боятися і не сумніватися в собі. Час змін буде виключно сприятливим для представників знака Зодіаку, тому дерзайте - успіх чекає вас.

Раніше астролог Павло Глоба розповів про знаки Зодіаку, яким Чорний Тигр в 2022 році принесе багато проблем і труднощів.

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