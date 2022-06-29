UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Знаки Зодиака, жизнь которых перевернется с ног на голову в июле 2022

Фото: Гороскоп на июль 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2022 расскажет о трех знаках Зодиака, жизни которых круто перевернутся уже во второй месяц лета.

Кто эти избранники судьбы - читайте ниже в нашем материале Lite.

Рак

Астрологи говорят, что в этом месяце люди вокруг, ситуации и даже ваши мечты могут измениться. Не пугайтесь, ведь вы не всегда должны знать, что будет дальше. Просто примите изменения, ведь так или иначе они ворвутся в вашу жизнь.

Дева

У вас не исключены экзистенциальные кризисы. Но не огорчайтесь: это все вполне нормально. Астрологи советуют ставить под сомнение вещи, свои убеждения, свои воспоминания, свою работу, свои мечты. В поисках ответов вы найдете новые истины, которые принесут вам облегчение и утешение.

Скорпион

Может показаться, что немало уроков, которые вы усвоили, и испытания, что вы преодолели, не приносят пользы. Даже если вам кажется, что вы двигаетесь назад, особенно в отношениях, просто оставайтесь на этом пути. Важные аспекты вашей жизни переживают серьезные встряски, но вы будете к ним готовы.

Ранее мы писали о знаках Зодиака, которым повезет в конце июня с деньгами.

Также астрологи назвали худших любовников среди знаков Зодиака.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп