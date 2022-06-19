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Худшие мужчины-любовники по знаку Зодиака: в постели думают только о себе

Новина українською →
Воскресенье 19 июня 2022 21:00
Худшие мужчины-любовники по знаку Зодиака: в постели думают только о себе Фото: Кто из мужчин по знаку Зодиака худший любовник (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп по знакам Зодиака может многое рассказать о нас лишь по дате рождения. В том числе и о том, кто из мужчин является плохим любовником, ведь в постели думает только о себе.

Кто из мужчин по гороскопу самый неумелый в делах интима - читайте ниже в нашем материале

Рак

Астрологи считают, что Раки - прекрасные родители и семьянины, а вот любовники из них никакие. Хотя они сами так не думают. Часто такие мужчины хотят ласк и оргазма, а взамен ничего не дают. Ведь думают они лишь о себе во время интима. Нередко мужчины-Раки вообще избегают близости, считая секс чем-то второстепенным.

Близнецы

Мужчины-Близнецы бесспорно очаровательные харизматичные парни. Они легко могут вскружить голову женщине, но когда доходит до постели, здесь женщину ждет "сюрприз". Они считают, что уже добились своего и не проявляют никакого мастерства, как любовники. Секс с ними скучен и рутинен.

Лев

Львы очень эгоистичны и самовлюбленны во всем. И секс не исключение. Такому мужчине важно получить удовольствие в постели любой ценой. А то, что рядом еще кто - то есть - ему это просто неинтересно. Иногда у него вспыхивает "альтруизм" и тогда он устраивает партнерше фантастическую ночь. Но это бывает очень редко, и делает он это опять же, чтобы доказать себе, что он "бог секса".

Ранее мы писали про лучших любовниц среди знаков Зодиака.

Также астрологи рассказали о парах среди знаков Зодиака, которым суждено навеки быть вместе.

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