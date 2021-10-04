Эти знаки Зодиака ждут большие проблем со здоровьем в октябре: вам нужно поберечься

Овен

Сделайте упор на состояние здоровья. Наступает сложный период, когда необходимо быть предельно внимательным к своему организму. Сильно рискуют заболеть любители уик-эндов и прогулок на свежем воздухе, также рыбаки и велосипедисты.

Весы

Необходимо поберечь здоровье - особенно при наличии хронических болезней. Также могут обостриться сезонные заболевания.

Скорпион

Скорпионам следует поберечься в плане здоровья - отложите тревел-туры на Рождество, а свободное время уик-энда лучше проводите в кругу друзей или семьи.

Стрелец

Следует быть предельно осторожным на улице в темное время суток. Также берегите суставы и сухожилия, не допускайте переохлаждения организма.