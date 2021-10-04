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Эти знаки Зодиака ждут большие проблем со здоровьем в октябре: вам нужно поберечься

Автор: Роман Мирончук

Гороскоп на октябрь 2021 сулит четырем знакам Зодиака немалые проблемы со здоровьем. Астролог рассказала, кому нужно поберечься и дала каждому из тех, кто в зоне риска, важный совет.

Прогнозом с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Овен

Сделайте упор на состояние здоровья. Наступает сложный период, когда необходимо быть предельно внимательным к своему организму. Сильно рискуют заболеть любители уик-эндов и прогулок на свежем воздухе, также рыбаки и велосипедисты.

Весы

Необходимо поберечь здоровье - особенно при наличии хронических болезней. Также могут обостриться сезонные заболевания.

Скорпион

Скорпионам следует поберечься в плане здоровья - отложите тревел-туры на Рождество, а свободное время уик-энда лучше проводите в кругу друзей или семьи.

Стрелец

Следует быть предельно осторожным на улице в темное время суток. Также берегите суставы и сухожилия, не допускайте переохлаждения организма.

Ранее астролог также рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в октябре 2021.

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