Гороскоп на октябрь 2021 для каждого знака Зодиака: какие перемены подарит всем нам осень

Гороскоп на октябрь 2021 всем знакам Зодиака расскажет каждому из нас, что эпицентр осени подарит нам в любви, отношениях, финансах, здоровье, карьере, бизнесе, учебе и других жизненных сферах. Откуда ждать опасности, какие шансы преуспеть в том или ином деле, что может кардинально изменить октябрь - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом на октябрь для всех знаков Зодиака с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

ОВЕН

"Для эффективного развития бизнеса Овнам в октябре придется работать в направлении "атомизированного" контента. Такой подход закономерно приведет к успеху. Многие идеи онлайн-бизнеса удастся реализовать без существенных вложений, что вызовет у начальства стремление поощрить вас или даже продвинуть по карьерной лестнице", - рассказывает Арина.

Астролог рекомендует быть осторожнее с партнерами по бизнесу, особенно с дисижнмейкерами - с их стороны возможно неправильно принятое решение, которое в конечном результате отразится на вашем имидже.

"Старайтесь строго придерживаться коммитмента в финансовом сегменте, так как в данном случае только от этого зависит ваше дальнейшее продвижение по социальной лестнице. Особое внимание желательно акцентировать на подчиненных - вам не нужны простые исполнители, а люди, обладающие автономностью. Для этого их нужно слушать, а не только давать указания", - советует эксперт.

Те, кто находится в поиске в личном плане, в октябре 2021 смогут полностью реализоваться. Вы встретите человека, стиль жизни и характер которого полностью отвечает вашему внутреннему состоянию. В перспективе виден очень хороший потенциал для создания стабильных отношений. Не упускайте возможности присмотреться к коллегам по работе - не исключено, что конкретно тем, "вашим" человеком может стать кто-либо из них.

Сделайте упор на состояние здоровья. Наступает сложный период, когда необходимо быть предельно внимательным к своему организму. Сильно рискуют заболеть любители уик-эндов и прогулок на свежем воздухе, также рыбаки и велосипедисты.

Тревел-блоггерам пока лучше отдохнуть, набраться сил. В поездках в октябре могут возникать форс-мажорные ситуации, связанные с личными документами, пересечением границы, финансами.

ТЕЛЕЦ

В октябре Тельцам придется сильно вложиться финансово в развитие своих детей, чтобы обеспечить им полезное обучение.

"Сделайте акцент на творческое развитие, в то время как со скейтингом, паркуром и прочими экстремальными направлениями желательно повременить - в этом периоде возможны травмоопасные моменты", - советует Арина.

А вот Тельцам, пока еще лишенным родительских забот, рекомендовано заняться самопознанием и самореализацией.

"Есть резон записаться на онлайн-курсы, чтобы получить новые знания по актуальной профессии - программиста, маркетолога, веб-дизайнера. Совсем одинокие могут завести мейн-куна или агаму, но здесь нужна большая ответственность, поэтому стоит хорошо подумать по поводу домашнего питомца", - добавила астролог.

По словам эксперта, октябрь для Тельца будет удачным периодом для новых начинаний и продуктивных свершений. При большом желании они могут отправиться в путешествие, выбрав лучший вариант из тревел-трендов текущего года. Удовольствие от поездки гарантировано, более того, есть большая вероятность встретить свою любовь.

Будьте осторожны на работе - в октябре высока вероятность увлечься сотрудником или подчиненным. Такое развитие событий сопряжено с огромными проблемами со своим боссом и с собственным имиджем. Ничего хорошего, кроме проблем, скандалов и подмоченной репутации от такой истории ожидать не приходится. Также обязательно нужно поостеречься фишинга.

Финансовые возможности у Тельцов в октябре значительно улучшатся. Вам будет поручен новый коммерческий стартап, который в недалеком будущем заметно повысит ваше общее благосостояние. Только если вы не будете лениться и ждать, что все само свалиться вам на голову.

БЛИЗНЕЦЫ

Октябрь для Близнецов - как месяц-качели. В первую декаду следует ждать успешной реализации себя в финансовом плане, в сфере развития бизнеса, а также эффективные оборудки с недвижимостью.

У семейных Близнецов будут идеальные отношения с близкими и собственными детьми. Никаких проблем с бизнес-партнерами и с подчиненным.

"Однако во второй декаде месяца ситуация кардинально изменится. Идеи стартапа на службе не будут восприняты начальством, в семье могут быть сложные конфликты из-за некоторых финансовых операций. Поведение детей будет желать лучшего", - говорит Арина Артуровна.

У холостяков во второй половине месяца появится перспектива для организации совместной жизни с партнером. В этом периоде лучше не спешить с решениями, так как определенные финансовые моменты негативно повлияют на любовную линию. В текущем периоде им будет несложно решить свои проблемы и как минимум сохранить статус-кво в своей карьере.

В отношении здоровья у Близнецов в октябре 2021 никаких проблем не будет. Занимайтесь спортом и меньше сидите за рулем и на диване, пора начать осенние пробежки или велопрогулки.

РАК

"Кардинальная смена постоянного места жительства либо просто переезд в пределах одного региона - именно такой потенциал для большинства Раков присутствует в октябре 2021 года", - говорит астролог.

Кроме того, в этом период будут совершаться выгодные финансовые операции, возможно появление новых бизнес-планов в формате онлайн-сотрудничества с постоянными бизнес-партнерами.

Многим Ракам понадобится гибкость суждений и принятие оптимальных компромиссных решений. Весь этот месяц для вас будет актуальна тема чужих денег, кредитов, инвестиций.

Главный совет при таком раскладе - никаких долгов и займов, так как есть риск попасть в оборот финансовой пирамиды. Старайтесь пока максимально избегать банков и кредитных карточек - до исправления ситуации.

Для дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста у Раков присутствует очень хороший потенциал именно в октябре 2021 года. Предоставьте начальству свое видение новой франшизы, докажите ее превосходство и эффективность для общего дела.

"Во второй декаде месяца звезды рекомендуют заняться ремонтом - все обстоятельства складываются таким образом, что этот процесс должен пройти для вас успешно и безболезненно в финансовом смысле", - рекомендует Арина.

На работе могут возникнуть проблемы с договорами по партнерству. Поэтому первостепенное значение Раки должны уделять офисным бумагам - перепроверять каждую подпись, печати, штампы.

Те, кто давно планировал завести себе домашнего питомца, могут сделать это в октябре 2021.

Со здоровьем никаких проблем во второй осенний месяц не предвидится.

ЛЕВ

В октябре 2021 вы сможете в полной мере реализовать свои давние финансовые планы. Особенный успех - на стороне бизнесменов, сфера действия которых подразумевает коммерческое направление.

"Пришло время показать свои бизнес-таланты партнерам по работе и главному боссу. Именно этот период дает хороший потенциал для максимального роста карьеры и развития личности в будущем", - говорит Арина.

Те, кто ищет работу, определенно найдут ее в этом месяце. Как дополнительный заработок можно рассматривать фриланс и другие направления онлайн-сотрудничества.

Также этот период очень благосклонен к тем, кто планирует заняться менеджментом - самые большие доходы для вас четко просматриваются именно здесь. Мастера хендмейда смогут неплохо подзаработать, выполняя на заказ унитарные вещи разного направления. Поэтому уже сейчас можно разрабатывать бизнес-план по оформлению и созданию собственного интернет-магазина или страницы Instagram продукта ручной работы.

Октябрь - лучший период для обновления своих девайсов. Львы могут отдать в ремонт то, что вышло из строя или уже не отвечает своим потребительским возможностям. При необходимости рекомендовано приобретение новой модели айфона, планшета или смартфона, но только после 20 октября - такой подход позволит вам в дальнейшем не распыляться по пустякам, а эффективно работать согласно своему бизнес-плану.

Стоит уделить время и повышению уровня квалификации. Речь идет о самосовершенствовании, для чего желательно воспользоваться услугами обучающих онлайн-сервисов. Таким образом можно будет обрести новую профессию с хорошими перспективами. Целесообразно обратить внимание на разработчиков программного обеспечения, а также специалистов по сетевому дизайну.

Львы-родители должны уделить время и внимание собственным детям в контексте финансовой помощи. Возможно ухудшение их здоровья, а потому приготовьтесь к некоторым проблемам по этому поводу. Компенсировать лишние расходы удастся в третьей декаде октября - здесь четко прослеживается линия удачи в виде неожиданного крупного выигрыша в онлайн-казино либо на фондовом рынке.

Со здоровьем никаких проблем не предвидится.

ДЕВА

"Напряженный темп лета и сентября резко пойдет на спад. Девы в октябре получат желаемое спокойствие и размеренность, смогут уделить больше внимания внешности и гардеробу. Основной совет от современных дизайнеров - придайте своему луку более современные формы, откажитесь хотя бы на время от классики, обновите собственную стилистику", - рекомендует астролог.

Арина Артуровна также советует уделить внимание полноценному отдыху. Для тех, кто активен по жизни, нужно сменить обстановку, посетить онлайн-кинотеатр или виртуальную выставку музейных сокровищниц мира. Те, кто большую часть рабочего времени проводит за монитором компьютера, отдадут предпочтение горному слалому, плаванию, треккингу в горы и прочим развлечениям.

Чрезвычайно благоприятен октябрь для Дев, чья деятельность связана с публичными выступлениями. Поэтому коучеры, имиджмейкеры, бизнес-тренеры получат полную занятость и востребованность в своей профессии.

В октябре Девам самое время решать давно назревший квартирный вопрос. Сейчас самое лучшее время для операций с недвижимостью, однако в процессе не следует терять бдительности, а уделять максимум внимания каждому нюансу - по предварительной документации, составлении договора купли-продажи и прочее, особенно во время ретроградного Меркурия до 20 октября.

Есть также неплохой потенциал для неожиданных дополнительных заработков. В связи с этим не стоит игнорировать акции, криптовалюту и розыгрыши онлайн-лотерей и других ресурсов.

Для Дев, находящихся в браке, намечается пополнение в семье, поэтому им желательно внимательно отнестись к состоянию своего здоровья.

ВЕСЫ

Весы в октябре 2021 могут ощутить недостачу финансовых ресурсов. Как вариант, причиной этого может стать задержка поступления на счета или непредвиденный отказ в оплате за вашу работу. Однако не стоит игнорировать и возможность мелких краж.

"Главный совет - использовать финансы максимально бережно и разумно, с учетом сложившихся обстоятельств. Не тратить на разную дребедень и безделушки. В противном случае у вас предвидятся большие проблемы со счетами. Бизнесмены могут испытывать трудности в виде недостачи оборотных средств", - советует эксперт.

Те, кто давно не был в отпуске, могут поехать на курорт или хотя бы отправиться на уик-энд на природу. Во всех случаях следует избегать потенциально травмоопасных мест, чтобы не причинить серьезный ущерб здоровью.

В плане операций с недвижимостью отчетливо видны позитивные предпосылки. В этом месяце можно сдавать в аренду или снимать жилье, офисные помещения, подписывать бумаги о сделках купли-продажи.

Вторая половина октября 2021 может сопровождаться множеством неточной информации. В этот период желательно обращать внимание на наполнение контента, тщательно проверять каждый ресурс, с которым имеете дело по роду службы. Здесь самое время подключить свою интуицию, которая не раз помогала вам успешно выруливать из самых безвыходных ситуаций. Не позволяйте манипулировать своим сознанием и старайтесь не поддаваться на провокации.

Под конец месяца финансовое положение должно стабилизироваться. Ощутимая помощь придет с той стороны, на которую вы даже не рассчитывали.

Необходимо поберечь здоровье - особенно при наличии хронических болезней. Также могут обостриться сезонные заболевания.

СКОРПИОН

Для Скорпионов в октябре наступает время рутинной работы. От вас ждут новых бизнес-проектов, выполнения уже существующих контент-планов. Желательно предоставить собственные наработки начальству, так как от этого зависит ваше продвижение по карьерной лестнице, а также поддержка имиджа перед своими подчиненными.

"Второй осенний месяц - благоприятный период для реализации собственных увлечений. Самое время создавать личную онлайн-фотовыставку, освоить новую профессию или прокачать уже имеющиеся навыки. Также для этого периода актуально обновление электронного гаджета, с которым вы постоянно работаете. Автомобилю будет полезен своевременный апгрейд", - советует эксперт.

В финансовом плане стоит ожидать скрытых рисков. Существенный ущерб вашему материальному благосостоянию могут нанести факторы, которые полностью не зависят от вас - банкротство банка, пандемия, аварии, выход из строя сети интернет и прочее.

"Внимательно отнеситесь к своим ценным активам и документам, не доверяйте здесь никому. Категорически не рекомендовано в этом периоде давать деньги в долг до 20 октября - даже самым близким друзьям", - советует астролог.

В сфере интимных отношений Скорпионам в октябре не стоит форсировать события. Оставьте это на потом, так как в октябре любой вариант может привести к непредвиденному результату. Тем, кто уже находится в отношениях, рекомендовано огибать острые углы, не вступать в споры, неизменно приводящие к скандалам.

Также следует поберечься в плане здоровья - отложите тревел-туры на Рождество, а свободное время уик-энда лучше проводите в кругу друзей или семьи.

СТРЕЛЕЦ

"Стрельцам в октябре стоит ожидать большого напряжения в работе. Нужно быть готовым предоставить начальству свое видение бизнесового направления компании - для этого случая у вас должен уже быть заготовлен соответствующий контент-план", - рассказывает астролог.

Скорее всего, вам предложат работу в довольно сложном и новом для вас сегменте, который вы воспримете как ухудшение условий труда. На самом деле, при ответственном подходе с вашей стороны в перспективе этот формат принесет большие дивиденды. В результате можете ожидать повышения своего статуса и имиджа в глазах подчиненных. К тому же, в будущем возможно и значительное улучшение общего финансового положения за счет премиальных и других дотаций.

Те, кто находится в поисках лучшей вакансии, вполне могут рассчитывать на выгодную и доходную должность в октябре 2021. Особенно это касается специалистов в сфере диджитализации и разных направлений ІТ.

В октябре у Стрельца будет соблазн приобрести что-то новое из домашнего оборудования. Именно в данном периоде спешить с такими покупками не стоит - лучше всего вложиться в собственное развитие. Запишитесь на курс занятий в фитнес-зале или в бассейн. Физическое развитие и поддержка будут для вас дополнительной возможностью успешно преодолеть все сложности середины осени.

В личном плане никаких подвижек ожидать не стоит, поскольку все усилия в октябре будут направлены на профессиональную и деловую сферу. Компенсировать потребность в общении вам помогут старые друзья.

"Опасность для здоровья маловероятна, но при этом следует быть предельно осторожным на улице в темное время суток. Также берегите суставы и сухожилия, не допускайте переохлаждения организма", - добавила Арина Артуровна.

КОЗЕРОГ

"Профессиональная сфера - это то, на что нужно концентрировать свое внимание Козерогам в октябре 2021 года. Сильно будут заняты сетевые юристы, так как на данном этапе многие их постоянные клиенты будут нуждаться в юридической помощи. Маркетологам следует более внимательно разрабатывать свой концептуальный план, чтобы избежать недоразумений с начальством", - рассказывает астролог.

Людей творческой сферы ждет небывалый успех, а потому многие из них задумаются о развитии собственного дела, которое будет приносить неплохие дивиденды. Абсолютно для всех Козерогов, независимо от направленности работы, в этом периоде гарантирован профессиональный успех.

Идеально все будет и в коммуникативном смысле. С коллегами и бизнес-партнерами складывается настоящая идиллия, все будут понимать друг друга без лишних сантиментов. В этом месяце можно смело отправляться в бизнес-туры. Все выносимые в рамках переговоров вопросы будут решаться быстро и без особых проблем. Но это относится только к первым двум декадам месяца. В завершающие десять дней поездки лучше отменить.

"Проблема - в здоровье, которое может сильно пошатнуться в результате дискомфортных условий. Внимательно отнеситесь к сердечно-сосудистой системе, постарайтесь максимально избегать стрессовых ситуаций, не работайте овертайм. Берегите горло и дыхательные пути - в условия современной пандемии эти органы наиболее уязвимы и могут вызвать много неожиданных проблем", - предупредила Арина Артуровна.

Семейным людям никаких забот в плане взаимоотношений не предвидится. Возможны небольшие финансовые траты на развитие детей, но все это будет в рамках запланированных ранее вложений. Для некоторых Козерогов в октябре 2021 возможно незапланированное пополнение в семье.

Для тех, кто в поиске, никаких изменений пока не предвидится. Допускается небольшой флирт и мимолетные встречи, которые ни к чему не обязывают.

ВОДОЛЕЙ

"В октябре у Водолеев возникнут некоторые проблемы с активностью жизненной позиции. Представителям разных профессий в маркетинговой сфере придется уделить внимание анализу накопившихся вопросов. Основные акценты на то, как правильно вести бизнес, какие инвестиции вкладывать, как строить отношения с потенциальными бизнес-партнерами, на базе чего создавать бизнес-план", - рассказывает Арина.

Для некоторых Водолеев актуальной будет проблема новых финансовых источников. При решении этих проблем можно использовать абсолютно все средства - не только глубокий анализ, но и собственную интуицию. Для этого сегмента рекомендованы услуги онлайн-школ, предоставляющих курсы в различных направлениях. Они будут полезны не только новичкам, но и работающим специалистам, которые решат прокачать свои практические навыки. Также полезны они будут для тех, кто планирует в дальнейшем зарабатывать в режиме онлайн.

На данном этапе нелишним будет обновление гаджетов, но только после 20 октября - это своеобразная инвестиция в успешное в финансовом плане будущее.

Для семейных и влюбленных лучше всего будет отправиться в путешествие, где приятный отдых можно совместить с шоп-турами. Если есть возможность заказать чартерные перелеты онлайн - сделайте это, чтобы обеспечить себе беспроблемный уик-энд.

"В третьей декаде месяца возможны ощутимые финансовые потери, которые произойдут не по вашей вине. Это может быть и кража, и непредвиденные поломки бытовых приборов. Постарайтесь избежать этого момента - внимательно контролируйте работу коммуникаций в доме и будьте бдительными в общении с незнакомцами", - советует Арина.

Со здоровьем не следует ожидать каких-либо проблем, кроме сезонных заболеваний в небольшой степени.

РЫБЫ

Рыб подстерегает опасность в плане травмоопасных ситуаций или возникновения ДТП в первые две декады октября. Также предполагаются небольшие проблемы со здоровьем, которых при правильном подходе к своему организму можно избежать.

Для работников финансовой сферы, гуманитариев и прочих специальностей подобного характера стоит ожидать позитивных перемен в продвижении по карьерной лестнице. Успех ждет тех, кто занят в бизнесе и торговле, любых делах, требующих точности, а также финансистов и бухгалтеров. Творческие люди могут рассчитывать на небольшие подвижки в своем направлении.

"Для семейных Рыб могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с финансовыми операциями. Здесь нужно отнестись к проблеме по-философски, либо постараться пойти на компромисс", - считает астролог.

Отношения в браке и взаимодействие с партнерами в октябре нельзя назвать безоблачными. Возможная причина разногласий - финансы. Понадобится умение находить компромисс относительно семейного бюджета, а главное - не ставить этот вопрос во главу угла. Спонтанные, необдуманные поступки в данной ситуации совершать не стоит. Тем более что в этом месяце вероятны неожиданные доходы партнера, позитивные изменения в финансовой ситуации.

В последней декаде октября 2021 у Рыб также планируется значительное финансовое пополнение вашего семейного бюджета - со стороны родственников или знакомых партнера. Также деньги могут принести любые дела, требующие от Рыб проявить фантазию и умение мыслить абстрактно.

От детей можно ждать больших успехов. Поэтому в конце месяца можно смело планировать совместный уик-энд с выездом в тревел-тур. Позвольте своему отпрыску реализовать его давнюю мечту блогерства - закажите для него с поощрительной целю хорошую аппаратуру для съемок видео.