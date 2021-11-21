Эти знаки Зодиака ждет тревожный декабрь 2021: Глоба назвал троих неудачников

Гороскоп на декабрь 2021 сулит трем знакам Зодиака преодоление трудностей и невзгод. Известный астролог Павел Глоба говорит, что у людей, рожденных под этими созвездиями будет немало проблем в конце года, а на их решение понадобится немало сил. Но они - справятся.
Об этом пишет Kleo.
Павел Глоба считает, что вас ждут проблемы как на работе, так и в семье. Астролог считает, что для Близнецов декабрь станет своего рода точкой кипения.
В отношениях могут вскрыться тайны, раскроется измена. А на работе и в бизнесе коллеги или партнеры могут строить козни, плести интриги, активизируются недоброжелатели.
Декабрь принесет людям, рожденным под знаком Зодиака Весы проблемы на работе, в делах будет наблюдаться определенный застой.
Астролог говорит, что расстановка небесных светил не будет благоволить к вовремя сданным отчетам. Вам придется ждать выговоров начальства за сорванные дедлайны и низкой продуктивности.
Зимний месяц и конец года станут большим тестом для Девы на стойкость нервной системы.
Глоба советует вам ограничить круг общения, убрав из него токсичных людей. Ни в коем случае не рассказывайте о планах незнакомцам и как можно тщательнее фильтруйте информацию о новых контактах.
Ранее Павел Глоба также рассказал, кого из знаков Зодиака в декабре 2021 ждут роковые перемены.
Также астролог Арина Артуровна дала прогноз для всех знаков Зодиака на ноябрь 2021.