Эти знаки Зодиака ждет тревожный декабрь 2021: Глоба назвал троих неудачников

Близнецы

Павел Глоба считает, что вас ждут проблемы как на работе, так и в семье. Астролог считает, что для Близнецов декабрь станет своего рода точкой кипения.

В отношениях могут вскрыться тайны, раскроется измена. А на работе и в бизнесе коллеги или партнеры могут строить козни, плести интриги, активизируются недоброжелатели.

Весы

Декабрь принесет людям, рожденным под знаком Зодиака Весы проблемы на работе, в делах будет наблюдаться определенный застой.

Астролог говорит, что расстановка небесных светил не будет благоволить к вовремя сданным отчетам. Вам придется ждать выговоров начальства за сорванные дедлайны и низкой продуктивности.

Дева

Зимний месяц и конец года станут большим тестом для Девы на стойкость нервной системы.

Глоба советует вам ограничить круг общения, убрав из него токсичных людей. Ни в коем случае не рассказывайте о планах незнакомцам и как можно тщательнее фильтруйте информацию о новых контактах.